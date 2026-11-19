Paris Hilton y legisladores instan a la Cámara de Representantes a aprobar la Ley DEFIANCE ¿Qué es la Ley Defiance y cómo va su propuesta ante el congreso? (EFE)

Paris Hilton dio una segunda vuelta al Capitolio de los Estados Unidos el pasado martes 17 de noviembre con el objetivo de incitar a los congresistas a aprobar una ley que busca prohibir el uso y difusión de imágenes generadas por inteligencia artificial de índole sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.

¿Por qué protesta Paris Hilton contra el uso de imágenes hechas con IA?

La empresaria y figura mediática denunció la creación de más de 100 mil contenidos generados mediante inteligencia artificial de índole sexual que utilizan su rostro sin su autorización.

Ante esta situación, Hilton señaló que no se ve afectada únicamente, sino que alertó sobre la vulnerabilidad que existe para cualquier persona expuesta a la difusión de imágenes y videos manipulados.

Por ello, exigió al Congreso de Estados Unidos aprobar una legislación que permita a las víctimas demandar a quienes producen o distribuyen este tipo de materiales.

Hilton advirtió que basta con una sola fotografía para producir millones de contenidos sexuales falsos sin consentimiento.

Asimismo, recordó el episodio ocurrido cuando tenía 19 años y fue víctima de la difusión de un video privado por parte de una expareja, experiencia que la marcó de por vida y la llevó a involucrarse activamente en la defensa de otras víctimas de violencia sexual digital.

Durante la conferencia de prensa en el Capitolio estuvo acompañada por la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y la representante republicana de Florida, Laurel Lee, donde subrayó la urgencia de aprobar una iniciativa llamada Ley DEFIANCE.

¿Qué es la Ley DEFIANCE?

La Ley DEFIANCE es una iniciativa federal diseñada para combatir las imágenes generadas por inteligencia artificial cuyo contenido explícito falsifica y altera los rostros o cuerpos de las personas sin su consentimiento, buscando ofrecer un recurso legal amplio y efectivo para que las víctimas afectadas puedan defenderse ante este tipo de abusos digitales.

¿Cómo avanza la iniciativa en el Congreso de Estados Unidos?

Aunque la iniciativa de la Ley DEFIANCE fue aprobada por unanimidad en el Senado desde enero, ha permanecido estancada en la Cámara de Representantes a pesar de contar con un considerable apoyo bipartidista.

Hilton advirtió que, si no se logra aprobar la legislación antes de que finalice 2026, todo el progreso legislativo se perderá.

De ser aprobada en su totalidad, las víctimas podrán presentar demandas civiles contra los responsables de la producción y difusión de este contenido en determinadas circunstancias, así como reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados.

La empresaria aseguró que continuará presionando a los legisladores para conseguir que las personas afectadas cuenten con un mecanismo de defensa y acceso a la justicia frente a la difusión de imágenes falsas.