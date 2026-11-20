Civiles ucranianos observan la destrucción que causó el ataque de un dron ruso en Kiev (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, solicitó este viernes una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque masivo con drones lanzado por Rusia contra Kiev, lo que dejó víctimas civiles y alcanzó las embajadas de Austria, Brasil, Países Bajos y Suecia.

“He solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia tendrá que rendir cuentas”, destacó Barrot en un mensaje publicado en la red social X, en el que condena “con la mayor firmeza” los nuevos ataques del Ejército ruso.

El jefe de la diplomacia gala expresó la solidaridad de París con el pueblo ucraniano y con los gobiernos de Austria y Países Bajos, cuyas representaciones diplomáticas resultaron “dañadas” por los bombardeos.

“Vladímir Putin se cree por encima de las normas. No lo está. No vamos a aflojar la presión”, añadió Barrot, que calificó los ataques de “crímenes”.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Stavros Lambrinidis, condenó los ataques rusos que dañaron las embajadas de Austria, Brasil, Países Bajos y Suecia.

Lambrinidis denunció a las puertas del Consejo de Seguridad, junto a embajadores de miembros de la UE ante la ONU, los ataques con drones perpetrados por Rusia.

“Han vuelto a alcanzar infraestructuras civiles y energéticas y han causado víctimas civiles”, denunció Lambrinidis.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre la muerte de tres trabajadores de la empresa municipal de abastecimiento de agua y saneamiento en uno de los ataques contra instalaciones de la compañía.

Los bombardeos dejaron también parte de la capital ucraniana sin suministro de agua corriente, debido a los daños ocasionados en el sistema energético.

Las fuerzas rusas utilizaron misiles con ojivas de racimo en la ofensiva lanzada durante la madrugada contra infraestructuras energéticas y otros objetivos en distintas regiones del país, denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario acusó además a Moscú de atacar repetidamente los mismos objetivos con intervalos de apenas 20 o 30 minutos para dificultar las labores de los equipos de emergencia y reparación, una táctica que, según afirmó, provocó víctimas entre los trabajadores que intervenían tras los primeros impactos. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026