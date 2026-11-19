Un vehículo de las fuerzas armadas de El Salvador recorre una calle de Puerto Príncipe (Haití) (EFE/ Jonet St. Élois)

Al menos 34 presuntos miembros de una banda armada murieron en una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe, así lo informó este jueves esa institución.

“Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli”, destacó la Policía en sus redes sociales, junto con un video del operativo en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron.

Ti Lapli es el alias de Renel Destina, líder de la banda de Grand Ravine, compuesta por unos 300 miembros y aliada de la coalición G-Pep, que ha participado “en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití”, asegura la ONU.

Según la información, en la operación también participó la llamada Task Force, como el Gobierno denomina a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios a las autoridades haitianas.

Algunos medios señalan que en la operación al parecer también intervienen soldados salvadoreños del contingente enviado por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que tras recuperar el control de la comisaría de Portail Léogâne y de la central de la Electricidad de Haití (EDH), en la misma zona, buscan liberar una carretera que conduce de Martissant a Leclerc.

El número de presuntos delincuentes muertos en Martissant puede aumentar porque la operación, que comenzó en la mañana de este jueves, sigue en curso, según las autoridades.

Ti Lapli y su banda, objetivos de esta operación, han cometido “delitos graves, entre ellos asesinato, violación, robo a mano armada, destrucción de bienes, secuestro extorsivo, robo de vehículos, asalto a camiones y sustracción de mercancías, así como actos de despojo”, según un informe de la ONU.

Esta es la operación de los últimos años con mayor número de bajas entre las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y su área metropolitana, donde siembran el terror.

Los ataques contra las bandas armadas, generalmente a cargo de la PNH, con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), se han intensificado desde que llegó a Haití un contingente de más de 2 mil soldados fuertemente armados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El mandatario intervino en Haití para buscar a cuatro militares de su país que hacían parte de la GSF y fueron emboscados por bandas armadas el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, sin que hasta la fecha se sepa su paradero.