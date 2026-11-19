Cumbre tripartita en Shenzhen Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos, Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump al comienzo de la histórica cumbre en Shenzhen (VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EFE)

La cumbre de los tres amigos, la primera que celebran los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, concluyó este jueves en Shenzhen con el compromiso, todavía vago, de nunca librar una guerra nuclear, pero sin concretarlo en un nuevo acuerdo de desarme de ojivas atómicas y pasando de largo ante el mayor conflicto bélico europeo desde la Segunda Guerra Mundial: la guerra de Ucrania, iniciada en 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

El anfitrión, Xi Jinping, que sale reforzado en su papel de interlocutor global, pidió a las tres potencias nucleares que «den ejemplo en la defensa de la paz mundial». A su derecha, Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra, concretamente por la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia; y, a su izquierda, Donald Trump, cuyo partido sufrió un duro revés electoral en las elecciones de medio mandato, marcadas también por el rechazo a la guerra de Irán.

«Entenderse es una obligación ineludible», afirmó el presidente chino, al tiempo que proponía mantener contactos regulares al más alto nivel y crear un mecanismo trilateral para evitar crisis. «Una fricción menor —advirtió— puede convertirse en un gran conflicto si los dirigentes dejan de hablarse».

Sin acuerdo de reducción de ojivas

Según la lectura oficial del encuentro difundida por Pekín, los líderes de los tres países, que concentran en conjunto alrededor del 90 % de las ojivas nucleares de todo el planeta, aceptaron mantener un diálogo para reducir los riesgos nucleares y evitar la proliferación, pero no acordaron un nuevo tratado START de reducción de armas nucleares.

«Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse», proclama un comunicado poco convincente por la naturaleza belicosa de los firmantes y sus propias contradicciones: el líder chino amenaza con recurrir a la fuerza para lograr la unificación con Taiwán; el estadounidense arma a Israel, acusado de genocidio por su ofensiva en Gaza, mientras ataca a Irán, una república islámica que, a su vez, surte de drones explosivos a Putin para que los arroje sobre los ucranianos.

«Cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando se enfrentan, el mundo cae en el caos», afirmó solemnemente Xi, tras detallar lo que denominó una declaración de paz de cuatro puntos.

El primer punto del texto establece el compromiso de China, EU y Rusia, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, de «impulsar la reforma» de la institución para que «responda con más eficacia» a los desafíos globales y a su «misión fundamental de paz y seguridad internacionales». Sin embargo, el texto no detalla en qué consistiría la reforma ni si aceptarían la propuesta más pragmática, respaldada ya por numerosos países: la iniciativa franco-mexicana, que consiste en que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien voluntariamente al uso del veto cuando ocurran genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra a gran escala.

Más petróleo en el mercado

El segundo anuncia que «planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países» para garantizar «un flujo estable de energía», en un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

El tercer punto supone un cuestionamiento directo a la justicia internacional y confirma la defensa de los intereses de los gobernantes firmantes: insta a la CPI y a organismos similares a «no abusar de sus poderes». Se trata de una pulla a ese tribunal, que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

El cuarto aborda el único de los temas que parecían explícitamente agendados para el encuentro y establece el compromiso de «entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares».

Para Trump, el hecho mismo de que los tres se hayan sentado a hablar es motivo de celebración: «Nunca se ha forjado la paz dejando pasar las oportunidades del diálogo. Estamos realmente haciendo historia», declaró en su habitual tono grandilocuente cuando habla de sí mismo.

“Es mi amigo”

Trump se había reunido previamente durante 40 minutos con Putin, al término de la reunión plenaria de los líderes del APEC. «¿Quién es?... Es mi amigo», bromeó el republicano antes de estrecharle la mano, darle una palmada en la espalda e inclinarse para susurrarle algo al oído. Putin sonreía.

La ausencia de la guerra de Ucrania en el texto final confirmó por qué sonreía el líder ruso. Los otros dos mandatarios no le exigieron condiciones para poner fin al conflicto, como la devolución de los territorios anexionados por los invasores.

De hecho, Putin volvió a justificar la invasión del país vecino con el argumento de que el Gobierno de Volodímir Zelenski es «neonazi», y presentó como una guerra contra el nazismo un conflicto territorial que ha dejado cientos de miles de bajas y ha devastado la economía ucraniana. Aprovechó que Xi evocó la lucha de China, la Unión Soviética y EU contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.

«¿Qué tuvo de malo Yalta?», preguntó Putin a la prensa. «En Yalta quedó consagrada la victoria sobre el nazismo... No me importaría que se consagrara también una victoria sobre el neonazismo. De hecho, me parecería lo correcto», declaró, en una nueva justificación de sus objetivos en Ucrania y de su reivindicación de un papel decisivo para las grandes potencias en la configuración del orden internacional.

En cuanto a la cuestión que le interesa a Xi, la anexión de Taiwán, el mandatario chino celebró que Trump le dijera que no apoya la independencia de la isla, gobernada democráticamente y reclamada por Pekín como parte irrenunciable de su territorio.

Al ser preguntado por los periodistas si EU va a traicionar su compromiso de impedir una invasión china de Taiwán, como ha amenazado reiteradamente el líder comunista chino, Trump declaró: «El presidente Xi y yo hemos forjado una relación personal extraordinaria. De verdad. A algunos les disgusta oírlo, pero yo estoy muy contento».