Ucrania ataca Rusia con drones

Ucrania lanzó durante la noche una serie de ataques con drones contra distintas regiones de Rusia, entre ellas Tula, donde fue alcanzada la zona cercana a una fábrica de caucho sintético ubicada en la ciudad de Yefrémov, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú. También se reportaron explosiones y daños en San Petersburgo y Krasnodar.

El gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, informó que los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron cuatro drones ucranianos en la región. Aunque aseguró que no hubo víctimas ni afectaciones a infraestructura crítica, reconoció que los ventanales de varias viviendas resultaron dañados.

Por su parte, canales independientes rusos y ucranianos reportaron explosiones en las inmediaciones de la fábrica de caucho sintético de Yefrémov, aunque las autoridades locales no confirmaron daños en las instalaciones industriales.

Daños

En Krasnodar, las autoridades informaron que tres personas resultaron heridas por el ataque. La caída de fragmentos de drones derribados provocó daños en las ventanas de un edificio residencial y el incendio de dos viviendas particulares.

En la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, las defensas antiaéreas rusas interceptaron 45 drones, de acuerdo con el gobernador Alexandr Drozdenko. Como parte de las operaciones militares, fue cerrado el puente de Ládoga, desde donde actuaron los grupos móviles de defensa antiaérea.

En la propia ciudad de San Petersburgo también se escucharon explosiones en ocho distritos y se reportaron daños en un edificio habitacional, según información difundida por un portal independiente ruso.

Otra de las regiones afectadas fue Smolensk, donde el gobernador Vasili Anojin informó del derribo de otros 45 drones. En este caso, aseguró que no se registraron personas lesionadas ni daños en infraestructura crítica.

Rusia reporta 318 drones interceptados

El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron interceptados y destruidos 318 drones ucranianos de ala fija en diez regiones del país y en la península de Crimea, territorio anexionado por Rusia.

En paralelo, el Gobierno ruso extendió durante cuatro meses más la prohibición de exportar combustible utilizado para motores de propulsión a reacción. La medida busca garantizar el suministro del mercado interno, luego de los ataques ucranianos contra instalaciones de refinación de petróleo en territorio ruso.