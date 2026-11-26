Ser mujer en Afganistán es un castigo Talibanes les prohiben tener nombre y las etiquetan como “ganado” (Pexels)

Las mujeres en Afganistán se enfrentan a un sinfín de restricciones en pleno 2026: desde recibir amenazas por buscar ayuda hasta verse impedidas de conservar incluso su propio nombre, sumando una medida más a las prohibiciones que los talibanes han implementado desde agosto de 2021 tras recuperar el poder en el país.

¿Las mujeres en Afganistán ya no tienen nombre propio?

A cinco años de haber retomado el control del país, las autoridades talibanes ordenaron que las mujeres en la provincia de Balj dejen de figurar con sus nombres propios en documentos oficiales, incluidos sus expedientes médicos y recetas.

Ante la eliminación de sus nombres en los registros, tanto los trabajadores públicos como el personal de salud recibieron la instrucción de referirse a todas las mujeres bajo el término genérico “bibi”, un apelativo que significa “abuela”.

Este cambio afecta directamente los procesos administrativos y sanitarios: en el ámbito médico, registrar a todas las pacientes bajo el mismo apelativo incrementa gravemente el riesgo de confusiones en diagnósticos, prescripciones e historiales clínicos.

Esta situación se agrava debido a las trabas que enfrentan las mujeres para ser atendidas por médicos varones y a las prohibiciones impuestas contra su presencia en el sector sanitario.

Diversos medios internacionales han alertado incluso que, en algunos entornos, se utilizan distintos términos para referirse a ellas. Aunque antes del regreso de los talibanes la visibilidad femenina ya enfrentaba obstáculos, figurando en ciertos registros familiares únicamente como “esposa de” o “hija de” bajo una figura masculina.

La activista Lalah Osmany, defensora del derecho de las mujeres afganas a ser reconocidas por su nombre, advirtió que esta nueva pauta va más allá de una costumbre conservadora y alertó sobre el riesgo de que se extienda a nivel nacional.

¿Qué tienen prohibido las mujeres en Afganistán?

La situación de las mujeres afganas refleja una vida marcada por el encierro y la falta de libertades fundamentales desde el retorno del régimen talibán en agosto de 2021.

Principalmente, su cotidianidad es muy insegura tanto en casa como en lugares públicos, señalando que se sienten aún más vulnerables sin el acompañamiento de un hombre, a lo que se suma la falta de acceso a la justicia que las deja expuestas a la violencia y al aumento de los matrimonios infantiles; tan solo en 2023, casi el 30 % de las niñas menores de 18 años estaban casadas, incluido un 10 % de menores de 15 años, en muchos casos obligadas por sus familias como una estrategia económica.

El acceso a los servicios de sanidad también resulta sumamente difícil, pues el miedo, las restricciones de movilidad, las prohibiciones educativas y la discriminación sistémica impiden que mujeres y niñas reciban los cuidados que necesitan.

En el ámbito educativo, las niñas ya no pueden asistir a la escuela una vez que terminan la primaria, perdiendo automáticamente el derecho a continuar con sus estudios desde septiembre de 2021, cuando los talibanes prohibieron la educación secundaria para ellas.

Finalmente, entre las múltiples limitaciones que enfrentan, las mujeres tampoco tienen libertad para trabajar: apenas el 7 % cuenta con un empleo frente al 84 % de los hombres. Esto responde a las prohibiciones generalizadas que les impiden laborar en sectores donde tradicionalmente encontraban sustento, como los servicios públicos, las ONG nacionales e internacionales o los salones de belleza.