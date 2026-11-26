Talibanes elimina nombres de las mujeres de documentos oficiales y médicos de la provincia de Balj

Este jueves, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los talibanes dieron a conocer la orden de eliminar los nombres de las mujeres de documentos oficiales y médicos de la provincia de Balj, al norte de Afganistán, sustituyéndolos por apodos como “Bibi” que significa “abuela” o “mujer mayor”, o con nombres de animales como “cabra” y “vaca”.

La eliminación del nombre se suma a las restricciones impuestas por los talibanes desde que recuperaron el control en agosto de 2021. Entre ellas se encuentran las prohibiciones para que las mujeres y niñas accedan a la educación secundaria y universitaria. Así como las limitaciones para trabajar, participar en espacios públicos y expresarse libremente.

Esta no es la primera vez que se restringe la identidad de las mujeres en Afganistán. Durante años, muchas han aparecido en registros, invitaciones e incluso en sus propias lápidas como “la esposa de”, “la hija de” o “la madre de”, en lugar de figurar sus nombres propios.

De acuerdo con los afganos, mencionar el nombre de una mujer en publico implica exponer su intimidad y una ofensa al honor de los hombres de su familia. Esta práctica refleja las restricciones que enfrentan las mujeres en el país asiático bajo el régimen de los talibanes, donde incluso han sido identificadas con apodos de animales como “cabra” y “vaca”, en lugar de utilizar sus propios nombres.

En 2017, la activista Laleh Osmany impulsó en redes sociales la campaña #WhereIsMyName, con la que buscaba visibilizar la falta de reconocimiento de la identidad femenina en Afganistán y exigir que los nombres de las madres fueran incluidos en documentos oficiales.

La iniciativa consiguió un avance en 2020, cuando se aprobó una reforma que permitió incorporar el nombre de las madres en los certificados de nacimiento.

Sin embargo, desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas han perdido derechos que habían conseguido en 20 años.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de que las niñas continúen sus estudios después de sexto grado. Así como el veto a la educación universitaria para las mujeres, impuesto en diciembre de 2022.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, hasta agosto de 2026, las autoridades talibanes emitieron más de 100 decretos que afectan los derechos y libertades de las mujeres, mismas que limitan su acceso al empleo, movilidad, atención médica y participación en espacios públicos.

En agosto de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estimó que 2.2 millones de niñas estaban excluidas de la educación secundaria. Asimismo, Afganistán se convirtió en el único país del mundo que prohíbe a las mujeres y niñas acceder a la educación secundaria y superior.