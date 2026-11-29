Elecciones en España El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid (Ballesteros/EFE)

La participación en las elecciones generales españolas de este domingo llegaba al 45.75 % cinco horas después de la apertura de los centros de votación, lo que supone 5.27 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Esto significa que, a las 14.00 horas, habían votado 16,449,927 electores, dos millones más que los que lo habían hecho a la misma hora el 23 de julio de 2023.

El mayor incremento de la participación a esa hora se registraba en las dos ciudades españolas del norte de África: Melilla (un 10.84 % más) y Ceuta (un 10.96 % más). En esta última ciudad se produjo, a finales de julio, la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

También se situaban en cifras récord de participación electoral a las dos de la tarde Cataluña (8.42 %) y País Vasco (10.19 %), dos regiones del noreste y norte de España, respectivamente, con fuerte presencia de partidos nacionalistas e independentistas.

Están convocados 38.6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados. El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años.

Gana el que suma 176 escaños

Al tratarse de un sistema parlamentario y no presidencialista (como en México), el candidato a presidente necesita el apoyo de 176 diputados para formar gobierno, por lo que no necesariamente gobierna quien gana las elecciones, sino quien logra esa cifra mágica, ya sea por mayoría absoluta o negociando una coalición con otros partidos.

Es lo que ocurrió hace tres años. El entonces candidato del conservador Partido Popular (PP) ganó las elecciones, pero fue el candidato socialista, Pedro Sánchez, quien logró formar gobierno gracias a su alianza con formaciones de izquierda y partidos independentistas catalanes y vascos.