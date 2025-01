Salen senadores de Morena en defensa de Rocha Moya ante exigencias de renuncia por violencia en Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (Cuartoscuro)

En medio de la violencia y marchas ciudadanas que exigen la renuncia de Rubén Rocha Moya, la vicepresidenta del Senado, Imelda Castro, salió a la defensa del gobernador de Sinaloa y atribuyó a “intereses oscuros y políticos” las demandas para que el mandatario estatal dimita al cargo ante lo que muchos sectores consideran ingobernabilidad en esa entidad.

La senadora morenista aseveró que todo el país sabe que en Sinaloa se vive una situación extraordinaria producto de una confrontación interna de un cártel, en referencia a la guerra que mantienen las facciones de los “chapitos” y la gente del Mayo Zambada.

Consideró que las manifestaciones por la paz se entienden, pero hay quien medra con esta situación y quieren sacar provecho.

“Sí hay gente que a río revuelto quiere ganar, pero no lo va a lograr”, aseveró al insistir en que Rocha Moya no renunciará.

“Nosotros respaldamos a nuestro gobernador, porque es un gobernador electo por la gente, y ahí lo vamos a respaldar siempre”, indicó

La legisladora sinaloense recordó que está la revocación de mandato si es que el pueblo quiere quitar a Rocha Moya pero no permitirán que intereses oscuros lo remuevan.

“Hay un procedimiento, una herramienta que es la revocación de mandato, el pueblo pone, el pueblo quita, es decir, al gobernador de Sinaloa lo puede quitar el pueblo de Sinaloa, porque es el pueblo que lo puso, otras personas no, no tienen razón en sentido. (…) Las expresiones políticas e intereses oscuros que puede haber ahí, que no se si haya, quiénes, etcétera, no lo sé, todo eso…”., aseveró.

En las últimas semanas, diversos sectores de Sinaloa han realizado marchas en protesta contra la violencia que se registra en Cualiacán y han exigido la renuncia del gobernador, Rubén Rocha Moya.

“Fuera Rocha, fuera Rocha”, fue el grito que explotó este miércoles durante un juego de beisbol.