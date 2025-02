Presidenta Sheinbaum no invitó a la SCJN, a la conmemoración de la Constitución

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que mañana no asistirá la ministra Norma Piña, representante del Poder Judicial a la ceremonia conmemorativa del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 (José Méndez/EFE)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al 108 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, que se realizará en Querétaro.

La presidenta @Claudiashein confirmó que ni la Corte ni Norma Piña están invitados a la ceremonia por el aniversario de la Constitución Mexicana. pic.twitter.com/tBO70EZL5K — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 4, 2025

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que fue ella, quien decidió no invitar a la ministra Piña Hernández, como representante del Poder Judicial, con lo que sólo asistirán el Ejecutivo y el Legislativo.

“La Corte no está invitada, va a estar el poder Legislativo y el Ejecutivo, la razón es obvia... Somos republicanos y somos respetuosos pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro”.

En este sentido, la mandataria planteó lo que hasta el momento, ha estado haciendo la Corte y la mayoría de los ministros de la SCJN, “entonces en esta ocasión tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución. En esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, y vamos a estar dos poderes”.

Por lo que se refiere al proceso de selección de candidatos a ocupar puestos de jueces, ministros y magistrados, la Presidenta Sheinbaum Pardo rechazó versiones en el sentido de que se está tratando de color personas a fines con la Cuarta Transformación.

Sostuvo que son falsos esos señalamientos, y subrayó que la lista que envió la Corte al Senado de la República, con los nombres de los candidatos más idóneos, que no tiene nada que ver con los 3,000 aspirantes que se dijo se habían registrado.

Asimismo, puntualizó que son tres comisiones las que llevan a cabo dicho proceso, y también cuestionó por qué no se plantea por qué el Poder Judicial cerró las puertas la comisión seleccionadora, que es lo más grave, dijo, que ha pasado hasta ahora.

“(Los ministros) tomaron la decisión que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo, cuando ellos saben que esos amparos no pueden ser elementos para parar la elección Judicial, porque la reforma (constitucional) dice que el amparo no va a atender reformas constitucionales, y además ellos mismos resuelven los amparos. Eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso”, y recordó que afortunadamente el Tribunal Electoral dijo que sea la comisión de Legislativo que hiciera la tómbola.

Sostuvo que incluso, ella misma no conoce muchos de los nombres que vio, “no sé quiénes son... Apenas voy a revisar sus currículums, quiénes son, eso quiere decir que la Presidenta no estuvo metida en la comisión sino que fue un trabajo de la comisión y que decidió seleccionar a estas personas y que por tómbola ya quedaron, pero esos que son de la oposición que están tan preocupados”, externó.