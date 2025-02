Presidencia no enviará carta especial por sobrevuelo de aeronaves estadunidenses

Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó enviar una carta especial a Estados Unidos, por el sobrevuelo de aeronaves estadunidenses registrado en días pasados (Mario Guzmán/EFE)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que como resultado de los sobrevuelos de aviones de Estados Unidos, causen alarma y que por tal situación considere enviar una carta especial al presidente de aquel país.

En la conferencia de prensa, “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria reiteró que con el gobierno de Estados Unidos debe haber diálogo, coordinación y cooperación.

“Es parte del diálogo, de la coordinación que estamos haciendo. No nos alarma (los sobrevuelos), están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración”, sostuvo, al tiempo que enfatizó que ello no es la primera vez que ocurre.

Refirió incluso, que el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla declaró: “no sabemos exactamente qué hicieron, entonces obviamente se pide transparencia, pero es parte de la colaboración y la coordinación”.

Respecto al hecho de que si las aeronaves estadunidenses sobrevolaron territorio nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que lo hicieron frente a las costas, pero no sabemos qué exactamente.

“No es la primera vez que hay un vuelo de este tipo, eso es importante que se sepa. No es que ahora de la nada de pronto hubo un vuelo en la frontera con México o en territorio que va sobre la península de Baja California en áreas internacionales o en espacio aéreo internacional”, y puntualizó que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones “por eso lo ponemos así, es parte de la coordinación que debe haber y de la colaboración conjunta y cada quien opera en su territorio”.

En este contexto, señaló que se pedirá una explicación, pero como del trabajo y de la coordinación que hay entre ambos países, “no es que vayamos a hacer una carta especial, porque- -insistió-, no es la primera vez que existe un vuelo de este tipo”.

Reconoció que en estos momentos, hay una mayor sensibilidad a este tipo de situaciones, pero por la información que recibió de parte de la Sedena y de Marina, dijo nuevamente, “no es la primera vez que ocurre y ha ocurrido igual que el caso de los barcos enfrente de Ensenada, que también no es algo que haya ocurrido una sola vez, entonces es parte de las mesas de trabajo”.

Cuestionada respecto al ingreso de militares estadunidenses a territorio nacional para un ejercicio de adiestramiento, la jefa del Ejecutivo Federal confirmó que eso es algo que también ha ocurrido muchas veces, con lo que “no es algo nuevo”, al tiempo que rechazó que ello se pudiera tomar como el riesgo de un intervencionismo.

“Se dice por ahí, que eso es ahora producto de la llamada. No, ha ocurrido muchísimas veces en la historia de nuestro país, también el sexenio pasado” y recordó que México y Estados Unidos somos frontera y hay una importante historia de relaciones, algunas que no nos gustan en los años recientes y otras que reivindicamos pero estos ejercicios no es algo que no haya ocurrido nunca antes.