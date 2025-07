Toca ahora al PJF impartir justicia para todos; “es derecho, no privilegio”: Yasmín Esquivel

CDMX — La ministra de la Corte (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, llamó a todos los juzgadores electos a garantizar que el acceso a la justicia no dependa del nivel socioeconómico, del género o del lugar donde se nace, porque la justicia tiene que llegar a cada rincón del país, porque no hay justicia real si no es para todas y todos por igual. La justicia es un derecho, no privilegio de unos cuantos.

Tras referir algunas prácticas que obstaculizaron la consolidación de una justicia cercana, humanista y de puertas abiertas, la ministra enfatizó en Tlaxcalaa que es hora de trabajar con decisiones que pongan por encima la dignidad de las personas y la protección de sus derechos, desde los tribunales y en su territorio.

Yasmín Esquivel, invitada especial en la primera emisión del programa “Hablemos de Justicia” programa del Canal Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, en el marco del Día del Abogado, dijo que la nueva generación de personas juzgadoras deberá demostrar en la práctica su capacidad para transformar el paradigma tradicional: pasar de una justicia centrada en procedimientos a una enfocada en las personas.

Durante su visita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la ministra impartió la conferencia titulada: ¿Qué sigue a la reforma del Poder Judicial?, en la que refirió que México se encuentra en un proceso de transformación, un cambio de rumbo que tiene como eje central la justicia.

Ante la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Anel Bañuelos Meneses, Esquivel Mossa detalló que una de las tareas fundamentales de los poderes judiciales es impartir justicia; sin embargo, dijo, “hemos olvidado que la justicia es un derecho, no un privilegio de unos cuantos,

“Debemos ir por el sistema de justicia que el pueblo reclama. Esto implica reconocer la diversidad del país, ejercer el cargo con ética, cercanía y responsabilidad social, y responder a los problemas estructurales que afectan cotidianamente a quienes acuden al sistema judicial, en busca de la protección de sus derechos fundamentales y de una reparación”, resaltó.

Previo a la conferencia, Yasmín Esquivel participó también como invitada especial en la primera emisión del programa “Hablemos de Justica”, realizado en la recién inaugurada cabina del Canal Judicial de dicho Tribunal.

Durante el programa -que busca generar un diálogo abierto y accesible sobre los temas más relevantes del quehacer jurisdiccional- la ministra habló del acceso a la justicia, perspectiva de género, visión del futuro y colaboración interinstitucional.

Asistieron a la conferencia magistradas, magistrados, consejeros, jueces, directores de áreas administrativas y jurisdiccionales, así como integrantes del Gabinete estatal y de la Barra de Abogados del Estado de Tlaxcala.

En su visita a Tlaxcala, Esquivel Mossa sostuvo también un encuentro con autoridades estatales, municipales, integrantes de cámaras empresariales, barras de abogados e integrantes de la sociedad civil, con quienes habló de los cambios en la conformación del Máximo Tribunal y las reglas para la integración de los órganos de impartición de justicia en nuestro país.