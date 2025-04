Monreal celebra que Sheinbaum pida análisis ante “censura” en nueva ley de telecomunicaciones

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, celebró que se dé tiempo al análisis de la nueva ley de telecomunicaciones, como lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su propia iniciativa enviada al Senado y en la que sectores del ramo acusan que se plantea censura hasta en plataformas digitales.

Monreal Ávila confió en que el Senado abra el espacio a la discusión y disipar el tema de censura.

“La presidenta Claudia Sheinbaum es sensata, es correcta. Yo creo que ella se caracteriza siempre por ser una mujer muy prudente y el hecho de que se revise lo que algunos han llamado censura, el artículo que se refiere a tal sentido, revisarlo, me parece lo más lógico. El que no haya precipitación, como ella dijo, me parece correcto y ojalá ahí en el Senado lo puedan hacer, están en etapa de hacerlo; ayer se aprobó el dictamen en lo general, pero falta el proceso en el pleno, y en el pleno se puede modificar eso para que ya nos llegue aquí muy allanado, entre todos los grupos parlamentarios”, expresó Monreal Ávila.

Consideró que el tiempo de análisis que requiera la iniciativa presidencial no debe postergarse por mucho tiempo, porque las facultades que tenía el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones no deben quedarse “en el aire”.

“Las facultades no pueden quedar en el aire y no puede tampoco existir la falta de regulación en temas tan delicados como es la radiodifusión y las telecomunicaciones. Entonces se tiene que legislar necesariamente como consecuencia de la reforma constitucional y de la extinción de órganos autónomos. Yo creo que simplemente dar más tiempo, aunque ella, la Presidenta, habló de la posibilidad de un extraordinario; es decir, si el día 30 nos sorprende y no logramos darle cause a estas modificaciones que se proponen. La permanente puede estar convocando para la primera semana de mayo próximo”, dijo el líder de Morena en San Lázaro.

Ricardo Monreal aseguró, como ya lo dijo ahora la Presidenta, que en Moren no les gusta la censura.

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de censura, y por eso instó ella a que el Senado pueda revisarlo antes de la aprobación y que si era necesario mayor tiempo de discusión, se diera la discusión. Yo estoy de acuerdo con eso”.