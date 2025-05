Rinden homenaje a maestras y maestros con el Sorteo Zodiaco de Lotería Nacional

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la Lotería Nacional, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), llevó a cabo el Sorteo Zodiaco No. 1703 como reconocimiento a la labor de las y los docentes de México. En esta edición especial se destacó la figura de la poeta y profesora Rosario Castellanos, símbolo de la enseñanza y el pensamiento crítico.

Durante el evento, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó la importancia de la docencia como pilar de la transformación nacional. “Que este billete y este sorteo sean una afirmación viva de que, en este país, educar sigue siendo uno de los actos más revolucionarios”, afirmó.

A su vez, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, en representación del secretario Mario Delgado Carrillo, subrayó el papel fundamental de las y los maestros en la construcción de ciudadanía. “La Nueva Escuela Mexicana reconoce su condición de intelectuales que convocan al saber, dentro y fuera del aula”, expresó.

El billete conmemorativo, ilustrado con la imagen de Rosario Castellanos, rindió homenaje a quienes dedican su vida a la formación de las nuevas generaciones, destacando su rol esencial en la vida pública del país.

Resultados del Sorteo Zodiaco No. 1703

El sorteo repartió un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 7 millones de pesos fue otorgado al billete signo Leo No. 3973, vendido en Guadalajara, Jalisco. El segundo premio, de 1 millón 100 mil pesos, correspondió al billete signo Leo No. 9906, vendido en la Ciudad de México. El tercer premio, por el mismo monto, fue para el billete signo Sagitario No. 7582, también distribuido en la Ciudad de México. Los reintegros correspondieron al signo Leo y al número 3.