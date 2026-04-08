Profeco replica el llamado de Ducati Motors de México para 789 motocicletas

Ducati Motors

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado a revisión que hace Ducati Motors de México para 789 motocicletas de diferentes modelos, a fin de resguardar la seguridad e integridad de las y los usuarios.

La Profeco aseguró que 706 unidades Panigale V4, año 2018-2024, “todos los modelos”, y Streetfighter V4, año 2020-2025, “todos los modelos”, tienen la posibilidad de que la rueda trasera (eje) pierda su integridad estructural y se destruya, provocando la pérdida de control de la motocicleta, lo que aumenta el riesgo de accidente. Por consiguiente, la empresa sustituirá el eje de la rueda trasera, sin costo para las personas propietarias.

De este modo, la dependencia reveló que el modelo Panigale V4/STD, año 2025, existe el riesgo de pérdida repentina de la función del freno trasero lo que aumenta el riesgo de accidente, colisión y lesiones, por lo que la empresa inspeccionará y reparará los componentes necesarios, también sin costo para las personas afectadas.

Además, las autoridades mencionaron que Ducati contactará a las y los consumidores para informarles del llamado por medio de correo electrónico y la aplicación “My Ducati”.

Asimismo, la empresa estableció como medios de contacto el número telefónico 55 3113 7566, el sitio web http://www.ducati.com/, el correo electrónico ducatimexico@ducati.com y la liga directa del llamado a revisión https://www.ducati.com/mx/es/service-maintenance/recall-campaign.

Ambos llamados tienen vigencia de 10 años, la primera contados a partir de diciembre de 2025 y la segunda contando a partir de mayo de 2025.

Finalmente, la Profeco supervisará el cumplimiento de las alertas y pide reportar anomalías al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx, y redes sociales X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook /ProfecoOficial.

La Crónica de Hoy 2026