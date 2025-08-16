Turismo de Guerrero en riesgo por alerta de “no viajar” emitida por EU

Hotel en Guerrero (Graciela López Herrera)

Hoteleros y empresarios del Estado de Guerrero expresaron su preocupación tras la actualización de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que mantiene al estado en nivel 4 de “No viajar” y advierte riesgos por terrorismo, crimen y secuestro, la medida podría frenar la recuperación turística y afectar a miles de familias que dependen de esta actividad.

El aviso, publicado el 12 de agosto, coloca a México en nivel 2 a escala nacional, pero con restricciones diferenciadas por entidad.

Guerrero se mantiene en el nivel más alto de riesgo, lo que implica la prohibición a empleados del Gobierno estadounidense de viajar a cualquier zona del estado, incluidas las turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

En contraste, seis entidades mexicanas están en nivel 4, ocho en nivel 3 “Reconsiderar viaje”, mientras que Campeche y Yucatán se mantienen en nivel 1 “Precaución normal”.

La actualización también incluyó por primera vez el indicador de “terrorismo” en el país, debido a que Washington considera a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El impacto económico podría sentirse pronto en destinos como Acapulco, donde el sector hotelero reportó ocupaciones cercanas al 80% en verano, pero teme que el principal mercado internacional, el estadounidense, desvíe sus viajes a otros estados con menores advertencias.

Además, las autoridades y empresarios se mantienen atentos a la próxima temporada de cruceros que inicia en octubre.

Jesús Zamora Cervantes, empresario restaurantero de Acapulco, consideró que la medida afectará el flujo de turistas internacionales y pidió que la información no generalice a todo el estado, pues aseguró que en la zona costera no se han registrado ataques contra visitantes extranjeros o nacionales durante temporadas vacacionales.

Por su parte, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, calificó el aviso como “un refrito” y afirmó que hoy existe coordinación para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos en carreteras, avenidas y destinos turísticos de Guerrero.

“Carece de fundamentos”, sostuvo, al insistir en que municipios como Troncones, La Unión, Copala y Taxco mantienen condiciones propicias para recibir visitantes.

El reto para Guerrero, apuntan los empresarios, será contrarrestar la percepción negativa con mensajes claros y verificables sobre seguridad, limpieza de playas y mejora de infraestructura, así como reforzar la conectividad aérea con ciudades de Estados Unidos y promover la temporada otoño-invierno, con énfasis en que “no hay violencia turística en Acapulco”.

(Con información de EFE)