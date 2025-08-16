Nacional

El Departamento de Estado Unidos mantiene al estado en nivel 4, advierte riesgos de terrorismo, crimen y secuestro; empresarios temen que la medida frene la recuperación económica del sector turístico

Turismo de Guerrero en riesgo por alerta de “no viajar” emitida por EU

Por Adolfo López
Hotel en Guerrero (Graciela López Herrera)

Hoteleros y empresarios del Estado de Guerrero expresaron su preocupación tras la actualización de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que mantiene al estado en nivel 4 de “No viajar” y advierte riesgos por terrorismo, crimen y secuestro, la medida podría frenar la recuperación turística y afectar a miles de familias que dependen de esta actividad.

El aviso, publicado el 12 de agosto, coloca a México en nivel 2 a escala nacional, pero con restricciones diferenciadas por entidad.

Guerrero se mantiene en el nivel más alto de riesgo, lo que implica la prohibición a empleados del Gobierno estadounidense de viajar a cualquier zona del estado, incluidas las turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

En contraste, seis entidades mexicanas están en nivel 4, ocho en nivel 3 “Reconsiderar viaje”, mientras que Campeche y Yucatán se mantienen en nivel 1 “Precaución normal”.

La actualización también incluyó por primera vez el indicador de “terrorismo” en el país, debido a que Washington considera a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El impacto económico podría sentirse pronto en destinos como Acapulco, donde el sector hotelero reportó ocupaciones cercanas al 80% en verano, pero teme que el principal mercado internacional, el estadounidense, desvíe sus viajes a otros estados con menores advertencias.

Además, las autoridades y empresarios se mantienen atentos a la próxima temporada de cruceros que inicia en octubre.

Jesús Zamora Cervantes, empresario restaurantero de Acapulco, consideró que la medida afectará el flujo de turistas internacionales y pidió que la información no generalice a todo el estado, pues aseguró que en la zona costera no se han registrado ataques contra visitantes extranjeros o nacionales durante temporadas vacacionales.

Por su parte, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, calificó el aviso como “un refrito” y afirmó que hoy existe coordinación para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos en carreteras, avenidas y destinos turísticos de Guerrero.

“Carece de fundamentos”, sostuvo, al insistir en que municipios como Troncones, La Unión, Copala y Taxco mantienen condiciones propicias para recibir visitantes.

El reto para Guerrero, apuntan los empresarios, será contrarrestar la percepción negativa con mensajes claros y verificables sobre seguridad, limpieza de playas y mejora de infraestructura, así como reforzar la conectividad aérea con ciudades de Estados Unidos y promover la temporada otoño-invierno, con énfasis en que “no hay violencia turística en Acapulco”.

(Con información de EFE)

Tendencias