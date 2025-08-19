El fin de una era de nepotismo: Sheinbaum se despide de la actual SCJN

Claudia Sheinbaum y Norma Piña Hernández La presidenta de México aseguró que la nueva Corte, conformada por ministras y ministros electos marcará una nueva era y la mejora sustancial de justicia en el país. (Mario Jasso)

A poco más de una semana de que los nuevos ministros electos tomen protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se despidió de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y calificó este momento como “el fin de una era” marcada por nepotismo y amiguismos.

Durante su mensaje en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que, aunque no se pueda eliminar por completo la corrupción y el nepotismo, se trabajará para prevenir prácticas anticonstitucionales y promover mayor transparencia en las reformas judiciales. Añadió que los grupos conservadores tendrán derecho de réplica para debatir decisiones gubernamentales.

“El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo… era un Poder Judicial que servía a unos cuantos. Se producía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba. Ahora inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor”, enfatizó la mandataria.

Con la llegada de los nuevos ministros, entre ellos Hugo Aguilar como próximo presidente del Alto Tribunal, Sheinbaum confía en que el Poder Judicial trabajará con mayor eficacia y transparencia.