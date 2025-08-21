Nacional

Se detuvo a siete con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas

Cae “El Cachorro”, facilitaba armamento al CJNG en Jalisco, Edomex y Nayarit

Por Jorge Aguilar
Detenido Catorce detenidos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas. (SSPC)

Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNGCJNG) en Jalisco, Estado de México y Nayarit.

Asimismo fueron detenidos:

  • Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura.
  • Adily Paola Cañedo Padilla, operadora financiera.
  • Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística.
  • Javier Othón López Ornelas, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.
  • Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.
  • Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado a la compra y venta de armas.
  • Salvador López Rodríguez, encargado de distribuir y modificar armas.
  • Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista armas en Nayarit.
  • Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.
  • Lilia Padilla Espinoza.
  • Ramón Alonso Ávila Zamudio.
  • Andrea Rosina Cañedo Padilla.
  • Rogelio Ambriz Soria.

Tras cumplimentar órdenes de aprehensión, se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Tendencias