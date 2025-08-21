Cae “El Cachorro”, facilitaba armamento al CJNG en Jalisco, Edomex y Nayarit

Detenido Catorce detenidos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas. (SSPC)

Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNGCJNG) en Jalisco, Estado de México y Nayarit.

Asimismo fueron detenidos:

Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura.

Adily Paola Cañedo Padilla, operadora financiera.

Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística.

Javier Othón López Ornelas, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.

Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.

Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado a la compra y venta de armas.

Salvador López Rodríguez, encargado de distribuir y modificar armas.

Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista armas en Nayarit.

Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Lilia Padilla Espinoza.

Ramón Alonso Ávila Zamudio.

Andrea Rosina Cañedo Padilla.

Rogelio Ambriz Soria.

Tras cumplimentar órdenes de aprehensión, se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.