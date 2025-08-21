Cae “El Cachorro”, facilitaba armamento al CJNG en Jalisco, Edomex y Nayarit

Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNGCJNG) en Jalisco, Estado de México y Nayarit.
Asimismo fueron detenidos:
- Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura.
- Adily Paola Cañedo Padilla, operadora financiera.
- Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística.
- Javier Othón López Ornelas, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.
- Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.
- Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado a la compra y venta de armas.
- Salvador López Rodríguez, encargado de distribuir y modificar armas.
- Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista armas en Nayarit.
- Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.
- Lilia Padilla Espinoza.
- Ramón Alonso Ávila Zamudio.
- Andrea Rosina Cañedo Padilla.
- Rogelio Ambriz Soria.
Tras cumplimentar órdenes de aprehensión, se detuvo a 14 personas, se aseguró armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.
Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.