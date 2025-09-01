A horas de asumir funciones presentan foto oficial de nuevos ministros de SCJN

Foto oficial de nuevos ministros de SCJN (Especial)

Nueva SCJN — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este 1 de septiembre la primera fotografía oficial de los nueve ministros de la máxima Corte del país que asumen funciones en las próximas horas.

La imagen en la que aparecen con toga los nuevos ministros (cinco mujeres y cuatro hombres) en la página de internet de la Corte, destaca que este lunes comienza una nueva historia del Poder Judicial y de la SCJN.

La nueva etapa de la máxima Corte del país y los nuevos ministros electos por elección popular el pasado 1 de junio estará precedida por tres ceremonias en las que los nueve ministros deberán rendir protesta, les serán entregados bastones de mando por parte de comunidades indígenas y al final de la jornada rendirán protesta ante el Senado.

AGENDA

De acuerdo con los eventos del día, las actividades de los nuevos ministros de la SCJN comenzó al hacer presencia a las 11:00 en Palacio Nacional en el mensaje por su primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A las 16:00 horas, integrantes de la comunidad indígena les entregarán el Bastón de Mando a los nuevos ministros, quienes posteriormente se trasladarán al Senado de la República, donde rendirán protesta.

Los nuevos ministros ingresarán a la SCJN por la puerta principal a las 21:30 horas, con lo que inicia el acto denominado de Apertura de las Puertas de la Justicia para el Pueblo de México.

A las 22:00 horas se tiene previsto que la presidenta Claudia Sheinbaum asista a la Máxima Corte del país para la ceremonia con la que se marca el inicio de funciones de la nueva SCJN.

