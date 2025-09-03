Tiendas SuperISSSTE de la CDMX pone en marcha programa Comer bien, Vivir mejor 

Orientación alimenticia en tiendas SuperISSSTE, arranca programa en la CDMX Tiendas SuperISSSTE inicia programa en la Ciudad de México, para promoverá una alimentación saludable entre derechohabiencia y población en general

Con el objetivo de fomentar entre la derechohabiencia del ISSSTE y la población en general hábitos de alimentación saludable, el instituto puso en marcha el programa “Comer bien, Vivir mejor”.

Durante los “Miércoles de Salud y Bienestar”, se brindará asesoría nutricional gratuita y planes de alimentación semanales, en las tiendas del ISSSTE ubicadas en la Ciudadela, Villa Coapa y Culhuacán de la Ciudad de México.

En coordinación con la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del instituto, el proyecto también contempla la implementación de etiquetado nutricional inteligente en 370 productos sin sellos que cumplen con criterios de la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de etiquetado nutricional, así como la incorporación de menús mensuales con productos sugeridos y promociones especiales, con el propósito de favorecer decisiones de consumo más saludables.

Gustavo Reyes Terán, resaltó que el proyecto va más allá de un programa de ofertas, ya que representa una respuesta a los padecimientos relacionados con el sobrepeso y con problemas metabólicos.

“Con Comer bien, Vivir mejor, los espacios del SuperISSSTE se convierten en verdaderos puntos de promoción de la salud”, ya que, subrayó, estas acciones demuestran algo fundamental: que la nutrición no es un servicio complementario, sino una línea de defensa primaria contra la enfermedad, la columna vertebral de la salud preventiva.

La titular de SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, resaltó que dichas acciones entran en vigor a partir de este día, en todas las tiendas del instituto, en una primera etapa en la Ciudad de México lo que facilitará la compra de las personas.

Destacó que tres pasantes de la Escuela de Dietética y Nutrición, quienes contarán con báscula, estadiómetro portátil, cinta métrica y plicómetro, estarán todos los miércoles en cada una de las tiendas mencionadas, para que, con base en peso, talla y estatura, podrán hacer diagnósticos y recomendaciones a la población, con base en sus propios estilos de vida.

“Estos compañeros estarán regresando a las tiendas todos los miércoles para que los pacientes puedan dar seguimiento a cómo van con la dieta que se les está sugiriendo, en función de las características de cada uno de los pacientes”.

A su vez, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz, celebró que el objetivo de este programa sea orientar, promocionar y fortalecer el consumo de alimentos saludables con la participación de profesores y pasantes de la EDN.

El interés fundamental, sostuvo, es bienestar de la derechohabiencia, de la comunidad, fortalecer el tejido social, que incluye el bienestar y la salud de las familias en general, creando, abundó, una sinergia no solo de fortalecer las tiendas con productos para mejorar la economía familiar, sino además, atender la salud y orientación en nutrición.

La directora de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN), María Guadalupe Solís, subrayó la importancia de que los pasantes de dicha institución estén en las tiendas SuperISSSTE, en donde se podrán hacer sugerencias para que las personas busquen y selecciones productos diversos, con especial énfasis en procurar un mayor consumo de alimentos frescos, de producción local y ricos en nutrientes e higiénicos.