El Señor de los Buques: ¿quién está detrás del huachicol fiscal? Así operan sus empresas

Roberto Blanco Cantú "El Señor de los Buques"

El nombre de Roberto Blanco Cantú ha acaparado los titulares en los días debido a que el día de ayer un juez liberó una orden de aprehensión en su contra por traslado ilegal de ocho millones de litros de huachicol fiscal asegurados en Ensenada, Baja California en marzo, pero ¿Quién es Roberto Blanco Cantú?.

Conocido como Roberto Brown y nombrado como “El Señor de los Buques”, es un joven empresario que con solo 30 años ha construido la red de huachicol fiscal más grande que se ha detectado en México desde el piso 50 de la lujosa Torre Metropolitan en San Pedro Garza García .

Sus operaciones incluyen el manejo de tres centenares de tractocamiones y 600 pipas que mueve con libertad por varios estados del país bajo el nombre de empresas falsas con registros logísticos y documentación alterada que le permitían accionar bajo la estructura del comercio exterior sin ser detectados.

Situado como el director de Mefra Fletes, Blanco Cantú logró cargar 18 millones de litros de diésel en los puertos de Altamira y Ensenada que fueron decomisados en marzo de 2025 por las autoridades federales. Para lograr estas acciones contó con el apoyo de personal involucrado en el proceso aduanal para abrir libre pasó a sus procesos sin ser inspeccionados.

El Señor de los Buques: ¿qué relación tiene con “El Mencho” y el CJNG?

Su vínculo con el Cártel del Golfo está representado por su hermano mayor Rigoberto Blanco Cantú, conocido también como Rigoberto Brown, quien está presuntamente ligado a operaciones de ingreso de mercancía ilícitas a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y a una red de extorsión aduanal en colaboración con Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo.

Hasta ahora, el Señor de los Buques ha representado uno de los principales objetivos a perseguir por el gobierno de la y del Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para asentar un buen golpe a la red de huachicol en el país.