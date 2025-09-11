Misterio en Chiapas: Subsecretaria de Turismo cae al Río Grijalva

Rita Rousarova Hegrova, subsecretaria de Turismo de Chiapas La funcionaria cayó en el Río Grijalva

Zita Rousarova Hegrova, subsecretaria de Turismo de Chiapas y de origen checo, fue rescatada con vida del río Grijalva tras caer desde una altura de unos 35 metros en el puente que da acceso al Cañón del Sumidero, en Chiapa de Corzo. La escena, relatada por testigos, describe a la funcionaria luchando contra la corriente y pidiendo ayuda, hasta que un lanchero acudió en su auxilio.

¿Qué le pasó a la subsecretaria de Turismo de Chiapas?

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, aunque el caso se mantiene bajo un fuerte hermetismo. Las autoridades no han aclarado si se trató de un accidente o de un acto voluntario, las versiones extraoficiales se maneja la hipótesis se lanzó al río.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que la declaración de la funcionaria será clave para esclarecer lo ocurrido, pero su recuperación médica ha retrasado el proceso.

“La información que tenemos proviene únicamente de publicaciones en redes sociales y de la versión de lugareños. La víctima permanece estable, pero bajo atención médica”, señaló.

La vida lujosa de la subsecretaria de Turismo de Chiapas

El nombre de Rousarova ya estaba en el centro del debate público antes de este episodio. Su designación generó cuestionamientos desde el inicio porque se trata de una extranjera con dominio limitado del español y con una trayectoria que algunos consideran ajena al turismo chiapaneco. Pese a las críticas, se mantuvo en un cargo estratégico para la promoción del estado.

En semanas recientes, su presencia en redes sociales avivó la polémica. Fotografías de viajes a Cancún y Monterrey —en uno de ellos aparentemente abordando un jet privado— provocaron reproches por contradecir el discurso de austeridad promovido por el gobierno estatal y federal. El episodio del Cañón del Sumidero llega, así, en un momento en el que la funcionaria ya era blanco de cuestionamientos ciudadanos.