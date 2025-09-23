Los exhiben: estas son las farmacéuticas que no han entregado medicamentos al gobierno

Farmacéuticas con incumplimiento El subsecretario de salud, Eduardo Clark, mostró a las empresas con mayor incumplimiento en la entrega de medicamentos.

El abasto de medicamentos en instituciones de salud pública continúa siendo un tema de preocupación para la población. El Gobierno de México exhibió este martes 23 de septiembre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a los proveedores con mayor porcentaje de incumplimiento. Además, la presidenta señaló que, de no cumplir con este abastecimiento antes de que termine septiembre aplicará las sanciones correspondientes.

Proveedores que han incumplido con entrega de medicamentos

Impulso Integral Popular

Impulsora de Material Hospitalario

Laboratorios Eurofarma de México S de RL de CV

Equipos de Biomedicina de México

Proveedora Gama Medical Service

Endomedica

Surtiodora Medica de Occidente

Accord Farma

Zurich Pharma

Laboratorios Pisa

Zeux Lifesciences

Novag Infancia

Amarox Pharma SA de CV

Impulso Integral Popular

Impulsora de Material Hospitalario

Laboratorios Eurofarma de México S de RL de CV

Equipos de Biomedicina de México

Proveedora Gama Medical Service

Endomedica

Surtiodora Medica de Occidente

Accord Farma

Zurich Pharma

Laboratorios Pisa

Zeux Lifesciences

Novag Infancia

Amarox Pharma SA de CV

Todas estas empresas han incumplido entre un 9.3% y un 100% en las piezas solicitadas por el Gobierno Federal, varias de ellas con tratamientos oncológicos.

Incumplimientos de medicamentos Lista de empresas farmacéuticas con mayores adeudos con el Gobierno de México en septiembre de 2025.

“Tienen hasta este mes para cumplir”

Posteriormente, se le cuestionó a la mandataria nacional sobre estas empresas y cuáles serán las medidas para que el gobierno reciba los medicamentos.

“Tienen hasta este mes para cumplir. Eso es lo que dice el contrato. Si no cumplen, se inhabilita a la empresa. Ya no van a poder venderle al gobierno y se aplican las sanciones correspondientes que diga el contrato.”, señaló Sheinbaum