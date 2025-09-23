Los exhiben: estas son las farmacéuticas que no han entregado medicamentos al gobierno

El abasto de medicamentos en instituciones de salud pública continúa siendo un tema de preocupación para la población. El Gobierno de México exhibió este martes 23 de septiembre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a los proveedores con mayor porcentaje de incumplimiento. Además, la presidenta señaló que, de no cumplir con este abastecimiento antes de que termine septiembre aplicará las sanciones correspondientes.
Proveedores que han incumplido con entrega de medicamentos
- Impulso Integral Popular
- Impulsora de Material Hospitalario
- Laboratorios Eurofarma de México S de RL de CV
- Equipos de Biomedicina de México
- Proveedora Gama Medical Service
- Endomedica
- Surtiodora Medica de Occidente
- Accord Farma
- Zurich Pharma
- Laboratorios Pisa
- Zeux Lifesciences
- Novag Infancia
- Amarox Pharma SA de CV
- Impulso Integral Popular
- Impulsora de Material Hospitalario
- Laboratorios Eurofarma de México S de RL de CV
- Equipos de Biomedicina de México
- Proveedora Gama Medical Service
- Endomedica
- Surtiodora Medica de Occidente
- Accord Farma
- Zurich Pharma
- Laboratorios Pisa
- Zeux Lifesciences
- Novag Infancia
- Amarox Pharma SA de CV
Todas estas empresas han incumplido entre un 9.3% y un 100% en las piezas solicitadas por el Gobierno Federal, varias de ellas con tratamientos oncológicos.
“Tienen hasta este mes para cumplir”
Posteriormente, se le cuestionó a la mandataria nacional sobre estas empresas y cuáles serán las medidas para que el gobierno reciba los medicamentos.
“Tienen hasta este mes para cumplir. Eso es lo que dice el contrato. Si no cumplen, se inhabilita a la empresa. Ya no van a poder venderle al gobierno y se aplican las sanciones correspondientes que diga el contrato.”, señaló Sheinbaum