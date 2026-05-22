Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si no te depositaron? Conoce qué pasos debes seguir en caso de no recibir el pago de tu Beca Rita Cetina (Imagen hecha con IA)

Continúa la entrega de las tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina nivel primaria, mientras que para los estudiantes de secundaria se acerca su próximo pago de este apoyo económico, por lo que aquí te decimos qué hacer si no te depositan.

La Beca Rita Cetina es un apoyo que ofrece el Gobierno de México para los estudiantes de nivel básico; para quienes cursan la secundaria el pago es de $1,900 pesos bimestrales, mientras que para primaria es un único depósito anual de $2,500.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina nivel secundaria, el próximo depósito de este programa se realizará durante el mes de junio. Por lo tanto, se espera que el calendario oficial de pagos se publique a inicios de dicho mes.

Por otra parte, en el caso de la Beca Rita Cetina para primaria, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar donde se realizan todos los depósitos se realizará durante mayo, junio y julio, por lo que los pagos a los nuevos beneficiarios probablemente se depositen en agosto.

¿Qué hago si no he recibido mi Beca Rita Cetina?

Si después de los meses antes indicados no has recibido tu pago de la Beca Rita Cetina, estos son los pasos que debes seguir:

Verificar en el Buscador de folio de Becas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) el estatus de tu beca para conocer si existe algún problema , como un mal registro de tus datos bancarios.

de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) el para , como un mal registro de tus datos bancarios. Si no recuerdas tu folio, también puedes ingresar a tu cuenta de Llave MX , en el apartado de “Trámites“ y en la sección de “Beca Rita Cetina” podrás consultarlo también.

, en el apartado de y en la sección de podrás consultarlo también. En caso de que exista algún problema con tu Beca Rita Cetina, podrás comunicarte con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar a través del 079 para que te puedan apoyar a solucionarlo.

¿A qué hora depositan la Beca Rita Cetina?

A pesar de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publica el calendario oficial con la distribución de días en los que se depositará la Beca Rita Cetina, según la inicial del apellido del beneficiario, no existe una hora específica en la que este se realice.

Sin embargo, puedes revisar desde tu celular en la aplicación del Banco del Bienestar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago de la Beca Rita Cetina.