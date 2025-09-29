Días feriados: ¿habrá puente el 5 de octubre por informe de Sheinbaum?

el próximo 5 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum se presentará su Primer Informe de Resultados (Presidencia)

La plancha del Zócalo capitalino será el escenario donde el próximo 5 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum se presentará ante los capitalinos para rendir cuentas de su Primer Informe de Gobierno.

Este evento será el cierre de su gira de trabajo por la que ha visitado distintos estados del país durante los fines de semana con el fin de entregar estos mismos resultados.

Según información difundida, se espera que el evento presidencial reúna alrededor de 250 mil personas, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ya trabaja gestionando los distintos preparativos para el evento presidencial.

¿El 5 de octubre es feriado?

El evento está programado para iniciar el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución.

Debido a que el año pasado el 1 de octubre fue declarado como feriado por la toma de protesta de la nueva Presidenta, hubo confusión entre ciertos sectores sobre si este 5 de octubre ocurría lo mismo.

La Ley Federal del Trabajo ni el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, por lo que no se considera día de descanso oficial ni puente.

A quienes planean asistir se les recomienda llegar con tiempo de anticipación y utilizar medios de transporte público ya que habrá cortes viales. Al ser un evento masivo y al aire libre, es aconsejable llevar agua y protector solar.