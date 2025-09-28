Claudia Sheinbaum cierra gira de rendición de cuentas con medio millón de asistentes

Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió el país de norte a sur, reuniéndose con más de medio millón de mexicanas y mexicanos en 30 estados Foto: Cortesía

En apenas cuatro fines de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió el territorio nacional en una gira que reunió a más de medio millón de mexicanas y mexicanos en 30 estados. El objetivo fue rendir cuentas sobre las acciones de su primer año de gobierno, bajo un modelo que ella ha definido como de “cercanía al pueblo”.

La mandataria inició su recorrido del 5 al 7 de septiembre, cuando visitó entidades del norte como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde alrededor de 150 mil personas se congregaron en plazas y espacios públicos.

Posteriormente, del 12 al 13 de septiembre, continuó con actos multitudinarios en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y el Estado de México, sumando 100 mil asistentes.

En la tercera etapa, del 19 al 21 de septiembre, la presidenta recorrió el sur del país, donde fue recibida por 156 mil personas en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, entre el 26 y el 28 de septiembre, Sheinbaum cerró la gira en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, donde reunió a más de 132 mil asistentes.

En total, la presidenta alcanzó la cifra histórica de más de medio millón de asistentes en 30 entidades, lo que fortalece su narrativa de cercanía y respaldo popular.