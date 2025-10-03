Ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos políticos: Haces Barba

CDMX — Al participar en el debate “Partidos Políticos y Democracia”, en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), en Estrasburgo, Francia, el diputado y coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, dijo que “ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos políticos libres; éstos nacieron como mecanismos para dar cause a los intereses sociales, a liderazgos y para competir en procesos electorales.

Es decir, los partidos políticos son el vínculo directo de la sociedad con la democracia moderna. “Hoy, los partidos políticos son los vehículos que convierten demandas sociales en políticas públicas. Sin embargo, los partidos enfrentan un gran dilema. Por un lado, su presencia es indispensable; pero por el otro, deben afrontar el reto de ser confiables para los ciudadanos”, refirió el legislador

Ante la presencia de parlamentarios y parlamentarias de Europa, Haces Barba recordó que en México, en el proceso electoral de 2024, votó el 61% del padrón electoral, lo que representó más de 60 millones de ciudadanos. Y en el caso de Europa, la participación en las elecciones parlamentarias de 2024 apenas llegó a un 51%.

En tanto que, en Asia, detalló el diputado morenista, India alcanzó 65.7% de participación con más de 2,800 partidos registrado, mientras que Corea del Sur logró un histórico 67%, el más alto en 32 años, estos números, resaltó, ratifican que la democracia sigue siendo un valor positivo.

El líder parlamentario comentó que, sin duda, donde los partidos funcionan como canales de representación real, las sociedades logran mayor estabilidad y desarrollo.

“Al mismo tiempo, los sistemas de partidos han permitido transiciones pacíficas, la institucionalización de derechos y la resolución no violenta de conflictos. Los partidos políticos en democracia son, en síntesis, el mejor mecanismo conocido y creado por la humanidad para transformar la diversidad social en decisiones legítimas y duraderas”, afirmó.

Consideró que ante los retos de la multipolaridad internacional y el impacto de la inteligencia artificial, los partidos políticos deben asumir un reto histórico: “Demostrar que la democracia puede dar resultados concretos a las generaciones por venir por eso desde esta Asamblea hago un llamado global a garantizar procesos de selección de candidatos legítimos y competitivos; promover la innovación digital, incorporando herramientas tecnológicas, con transparencia y protección de datos, y una agenda de resultados, priorizando políticas que impacten directamente la vida cotidiana”.

Pedro Haces sostuvo: “No hay duda, el futuro de los partidos y la democracia global dependerá de la capacidad para reinventarse. La acción debe ser ahora, por una prosperidad compartida para todos”.