Fallece Don Nico, el señor atacado a balazos que denunció baches en Salvatierra

Don Nico El alcalde de Salvatierra Guanajuato informó que ya se le trasladó a un nuevo hospital para ser atendido en busca de salvar la vida de Don Nico.

La historia de Don Nico, el heladero que denunció baches en el poblado de Salvatierra, hoy tiene un triste desenlace, ya que José Guadalupe Casas Rodríguez, falleció tras varios días de agonía luego de recibir un ataque a balazos por parte de dos sujetos que viajaban en una moto.

El suceso ocurrió el pasado martes 7 de octubre, cuando Don Nico, heladero de oficio y activista comunitario, grababa una transmisión desde su página de Facebook para evidenciar los enormes baches en la vía que conecta con Urireo, a la vez que solicitaba atención de las autoridades municipales.

El video rápidamente se hizo vital en redes sociales, y en él se ve una motocicleta cruzando en la escena, luego se acerca, y uno de los ocupantes empuña un arma de fuego y realiza al menos cinco disparos sin detenerse.

Aún malherido, Don Nico continuó hablando a la cámara, suplicando ayuda y enviando mensajes a su familia: “Ya me mataron, corazón… Te amo, dile a mis hijos que los amo.”

De acuerdo con informes oficiales, los disparos le impactaron en la pelvis, glúteo y pierna. Al llegar la ayuda, fue trasladado rápidamente a un hospital en estado grave, donde permaneció en terapia intensiva. Luego de varios días de lucha, Don Nico perdió la batalla y falleció.

En un comunicado, el Gobierno municipal de Salvatierra lamentó la muerte y calificó el hecho como un “cobarde ataque”. Aseguró su solidaridad con la familia de Casas Rodríguez y prometió acompañamiento. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce el paradero de los responsables.

Exhibe baches y lo balean: ¿Cómo está “Don Nico”? Esto sabemos Durante una transmisión en vivo, un habitante identificado como Don Nico que grababa el mal estado de las calles fue atacado con un arma de fuego

El activismo digital de Don Nico

Más allá de su actividad comercial vendiendo helados, Don Nico era conocido en Urireo por su participación comunitaria. Sus redes sociales, especialmente mediante su página “Helados Nico”, eran usadas para reportar baches, incidentes vecinales, proyectos ciudadanos y alertas en la zona.

Él utilizaba su propio video como plataforma para visibilizar las carencias de su comunidad, especialmente al deterioro vial. Algunos días antes del ataque, expresó temores por su seguridad debido a sus denuncias constantes.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio inicio formal a las investigaciones. Una de las líneas de trabajo que se contempla es la motivación del crimen por su activismo ciudadano, aunque aún no se descartan otras motivaciones.

Finalmente, el alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano, condenó el homicidio, y prometió seguir con las indagatorias hasta dar con el paradero de los homicidas.