Este fue el glow up de Xóchitl Gálvez que nadie esperaba: de candidata presidencial a gym rat

Este es el cambio físico de Xóchitl Gálvez Fotos: Redes sociales

Luego de un ajetreado inicio de año que transcurrió en medio de una campaña rumbo a la presidencia de la república y un extenso recorrido por todos los estados de México, la excandidata Xóchitl Gálvez Ruiz dio un giro inesperado a su aspecto físico con un cambio radical que dejó sorprendido a más de uno.

Después de un año de mantenerse al margen del ojo público y las redes sociales, Gálvez regresó (junto a la reaparición y/o renovación del PAN) con un glow up que no tuvo ni Elisabeth Sparkle de ‘La sustancia’.

¿Qué aspecto tiene ahora Xóchitl Gálvez?

Y es que, la enorme proeza que realizó durante las campañas, la dejaron extenuada y con descuidos en varios aspectos de su salud, como la mala alimentación o irregularidades con sus horas sueño. No obstante, Galvéz, quien perdiera la presidencia ante Claudia Sheinbaum, decidió dar un giro radical y comenzar su cambio físico. El primer paso fue salir a correr junto a su perrita y ahí comenzó todo.

Xóchitl Gálvez sorprende con cambio físico Fotos: Capturas de pantalla de redes

Recientemente, la candidata de la oposición publico un video en el que se le ve entrenando en el gimnasio: levanta pesas, hace cardio y ejercicios de resistencia, los cuales la han llevado a disminuir 18 kilos. Y, ciertamente, Gálvez luce más delgada. Esto ha desatado un nuevo trend entre los internautas que muchos empiezan a replicar en sus perfiles.

¿Cuál es el trend de Xóchitl Gálvez?

A partir de este glow up, muchos usuarios en redes sociales aprovecharon los videos de este nuevo estilo de vida de la excandidata como inspiración. En este sentido, los usuarios han subido videos con sus rutinas de ejercicio y comentarios como “No voy a dejar que Xóchitl Gálvez me gane” o “Todos están teniendo su glow up menos yo”.

Es así como esta nueva versión de Xóchitl Gálvez, de 62 años, ha venido acompañada, sin querer, con una campaña en pro de la buena alimentación y el ejercicio, por lo que veremos en redes bastantes videos de personas teniendo su propio glow up en los gimnasios de todo el país.