La alcaldía Tláhuac se prepara para las festividades del Día de Muertos 

Día de Muertos en Tláhuac La alcaldía de Tláhuac, se prepara para las festividades el Día de Muertos, con diversos eventos artísticos del 30 de octubre al 2 de noviembre

A partir del próximo jueves 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la alcaldía Tláhuac, celebrará el Festival Internacional de Día de Muertos 2025 (FIDDEM), evento al que se estima asistirán más de cinco millones de visitantes.

La afluencia de visitantes generará una derrama económica significativa, durante los cuatro días de las festividades, lo cual beneficiará a productores, floricultores, artesanos y comerciantes locales.

Con una cartelera que reunirá a artistas de la talla de Natalia Jiménez, Jorge Muñiz, Filippa Giordano, Fernando Delgadillo, Campeche Show y Salón Victoria, así como un espectáculo de drones, pirotecnia, los visitantes podrán disfrutar de las tradicionales ofrendas de muertos adornados con la infaltable flor de cepansúchilt que llenarán de luz los siete pueblos de la demarcación.

La alcaldía encabezada por Berenice Hernández Calderón, puntualizó que dicho evento iniciará el próximo jueves 30 de octubre, en la explanada principal de la alcaldía con un show de drones y fuegos artificiales, donde se presentarán Jorge Muñiz y el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez.

Entre velas, cantos y aromas, la demarcación se prepara para recibir a sus visitantes y a los espíritus que, por tradición, vuelven a casa una vez al año.

Para el 31 de octubre, la cantante española Natalia Jiménez engalanará el escenario, acompañada del Concurso de Pan de Muerto, elaborado por panaderos y artesanos locales que preservan los sabores tradicionales de la región.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el Bosque de Tláhuac será el escenario para recibir al grupo Campeche Show y Salón Victoria, mientras que la explanada de la Iglesia de Mazatepec, en Tlaltenco, contará con la participación estelar de Filippa Giordano, quien se presentará a partir de las 21:00 horas.

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, el pueblo de San Andrés Mixquic —considerado uno de los más emblemáticos del país por sus rituales y altares monumentales— se llenará de color y música con el concierto del trovador Fernando Delgadillo, entre desfiles de catrinas, tapetes de aserrín y las tumbas adornadas con flores de cempasúchil.

En materia de seguridad, y con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los visitantes, la alcaldía ha contemplado un operativo especial de seguridad y protección civil en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de brigadas médicas y de atención al turista.

La alcaldía resaltó que el Festival Internacional de Día de Muertos de Tláhuac se ha consolidado como una de las celebraciones más representativas de la Ciudad de México, donde la memoria y el arte se entrelazan para rendir homenaje a la vida.