¿Quién es el dueño o dueña de Casa Mercedes, el albergue del que rescataron a 80 menores en CDMX?

Casa de Las Mercedes Las investigaciones para el aseguramiento del predio y el rescate de 80 menores iniciaron tras investigaciones previas, debido a irregularidades.

Este jueves 30 de octubre se realizó el rescate de 80 menores de edad, que permanecían en el albergue para personas en estado de vulnerabilidad Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

La implementación del operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-CDMX), se dio tras la denuncia de una adolescente, quien afirmo haber sido obligada a realizar labores domésticas en el inmueble asegurado, donde fue víctima de agresión sexual por parte de Aquiles “N”, quien ya fue detenido por las autoridades, y enfrenta una carpeta de investigación por violación agravada.

¿Quién es la dueña de La Casa Mercedes?

Este alberge, operaba desde hace más de 30 años como institución de asistencia privada. Constituida inicialmente como Fundación Casa de las Mercedes I.A.P. fue fundado por Claudia Colimoro, Claudia “N”, conocida como una activista con trayectoria vinculada a la defensa de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, la casa de las Mercedes está dirigida en su totalidad por Marcela G. Colimoro, hija de la fundadora de la Casa, Claudia “N” y hermana de Aquiles “N”, quien es acusado de violación agravada.

Al momento, Marcela G Collimoro se encuentra bajo investigación por presuntos nexos en trata de explotación infantil.

¿Cuáles la situación de salud actual de las 80 menores rescatadas?

El operativo ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre y fue resultado de una investigación iniciada semanas atrás por presuntas irregularidades dentro del inmueble que fue asegurado y clausurado, mientras avanza la investigación.

Según el reporte oficial, las 80 menores se encuentren fuera de peligro y han sido trasladadas a instalaciones seguras del DIF-CDMX, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anuncio que se realizaran chequeos y revisiones a este tipo de centros o albergues; CDMX no permitirá abusos como el de casa de las Mercedes", sentenció.