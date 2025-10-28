De refugio a pesadilla: hijo de fundadora de La Casa de las Mercedes presuntamente violó a una menor

Detienen a a hijo de directora de La Casa de las Mercedes Rescatan a menor y sufre violación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga un nuevo escándalo en torno a La Casa de las Mercedes, un refugio para niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Ángela González Colimoro, hija de la fundadora Claudia Colimoro, fue denunciada por trata de personas tras presuntamente sacar a una menor bajo resguardo del albergue y ponerla a trabajar en su propio hogar.

La víctima, que había sido entregada por la Fiscalía al centro asistencial para su protección, fue presuntamente explotada laboralmente y posteriormente abusada sexualmente por Aquiles N, hermano de Ángela e hijo también de la fundadora.

El agresor se encuentra actualmente detenido, mientras las autoridades analizan si existen más casos similares dentro del refugio.

La Fiscalía habría ampliado la investigación ante la posibilidad de otras menores afectadas dentro de La Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Este centro, fundado hace más de dos décadas, tiene como objetivo ofrecer refugio a niñas víctimas de violencia o explotación. Sin embargo, testimonios y antecedentes periodísticos apuntan a una serie de irregularidades en la supervisión y el resguardo de las menores.

Antecedentes en La Casa de las Mercedes

De acuerdo con un reportaje publicado por EMEEQUIS, tres adolescentes desaparecieron el 9 de agosto tras salir del centro asistencial sin supervisión.

Las jóvenes —Katerine, Ariadna Valeria y Larinka— fueron localizadas con vida días después, aunque las circunstancias de su ausencia nunca fueron aclaradas ni por la institución ni por las autoridades.

Vecinos de la zona señalaron que los fines de semana el refugio abre sus puertas para ventas de garaje, permitiendo la entrada y salida constante de personas y menores sin aparente control. “He visto a las niñas afuera, solas, cuando hacen esas ventas”, relató una vecina entrevistada por EMEEQUIS, quien además denunció que los carteles de búsqueda que mencionaban al albergue fueron arrancados poco después de su colocación.

Los trabajadores del centro negaron inicialmente las desapariciones, aunque posteriormente afirmaron que el tema estaba en manos de la Fiscalía.

Mientras Aquiles N permanece bajo proceso por violación, los primeros reportes indican que la investigación se extiende hacia las operaciones internas de La Casa de las Mercedes y su red de colaboradores. Hasta el momento La Casa de las Mercedes no ha fijado postura sobre este tema.