Operativo en la Casa de las Mercedes CDMX: DIF va por menores tras caso de presunta violación

La Casa de las Mercedes Personal del DIF acudió al albergue en busca de sacar a los menores

El escándalo en torno a la Casa de las Mercedes, un refugio destinado a niñas y adolescentes víctimas de violencia y abandono, escaló este miércoles con un operativo encabezado por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.

Autoridades acudieron al albergue ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, para retirar a las menores que permanecían bajo resguardo, tras revelarse un caso de violación y presunta trata de personas dentro de la institución.

¿Qué pasó en la Casa de las Mercedes?

En las imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, se observa a por lo menos 20 trabajadores del DIF CDMX a punto de ingresar a la Casa de las Mercedes para rescatar a los menores de edad que se encuentran en el lugar.

La acción del DIF ocurre luego de que se hiciera pública la detención de Aquiles N, hijo de Claudia Colimoro, fundadora del refugio, acusado de violar a una menor que se encontraba bajo custodia del propio albergue.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue entregada a la Casa de las Mercedes para su protección, pero posteriormente fue sacada del lugar y llevada a la vivienda de Ángela, hija de la fundadora y actual responsable de la institución.

En ese domicilio, la adolescente habría sido obligada a realizar labores domésticas y más tarde abusada sexualmente por Aquiles N. El presunto agresor se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, vinculado a proceso por el delito de violación agravada.

¿Trata de personas en La Casa de las Mercedes?

Las autoridades capitalinas analizan si existen más víctimas dentro del albergue, que lleva más de tres décadas operando en la Ciudad de México con el propósito de brindar refugio y atención a niñas en situación de vulnerabilidad.

De manera paralela, Ángela N también es investigada por trata de personas, pues presuntamente retiraba a menores del centro para emplearlas como servidumbre en su hogar.

La Casa de las Mercedes mantiene su registro como fundación sin fines de lucro y opera dos sedes en la capital. En su sitio web, asegura ofrecer atención médica, psicológica y educativa a niñas víctimas de violencia.

Comunicado de La Casa de las Mercedes

Tras la información difundida del caso de violación, el albergue a través de sus redes sociales publicó un comunicado al respecto.

"Difundir información sin fundamento sobre una institución que protege a víctimas de violencia no solo representa una falta ética, sino que pone en riesgo real la integridad física y emocional de quienes buscan reconstruir sus vidas. Lamentamos la información falsa e imprecisa en redes sociales publicada recientemente", señalaron.

Comunicado Casa de las Mercedes El albergue fijo su postura

Hasta el momento, la Casa de las Mercedes permanecía operando con normalidad y con actividad en sus redes sociales. Se espera que en las próximas horas se en detalles del operativo el DIF CDMX.