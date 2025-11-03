Reprueba Monreal ataques virulentos con la presidenta Claudia Sheinbaum por crimen de Manzo

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reprobó los ataques cargados de ‘virulencia’ contra la presidenta Claudia Sheinbaum por el crimen del alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del pasado sábado.

Monreal Ávila dijo que, tras el trágico hecho, en las redes sociales se volcaron opiniones fuera de toda proporción contra la jefa del Ejecutivo.

“Observé un movimiento inusitado en las redes, una movilización digital sin precedente, al menos en lo que lleva de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Mucha actitud de odio, cargada de comentarios que provocan odio y que están llenos de ira. Seguramente muchos de ellos provocados por la circunstancia, pero de manera inusitada, yo creo que es la primera ocasión en que en la vía digital se observa esta circunstancia. Odio, furia, ira, que a mí me parece injustificada contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que ha actuado con sensibilidad, con firmeza en esta lucha contra el crimen que tiene más de dos décadas presentes en nuestro país y que la estrategia está funcionando” expresó Monreal.

El líder parlamentario dijo que él respeta todas las opiniones, incluso las de la primera mandataria, quien llamó “buitres”, a quienes se posicionan en su contra por el deleznable asesinato de Manzo.

Ricardo Monreal se dijo a favor del derecho a la manifestación de los ciudadanos ante el anuncio de una marcha el próximo 5 de noviembre.