México avanza en campañas de vacunación contra VPH y VIH

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Gobierno de México, impulsó distintas campañas de vacunación que permitieron aplicar 2 millones 229 mil 617 dosis contra el virus del papiloma humano (VPH) en territorio nacional. De acuerdo con el Gabinete de Salud, la inmunización contra el VIH también registró un avance relevante, con 960 mil 548 personas vacunadas, equivalente al 42.6% de la meta nacional.

Además de los avances en vacunación, las autoridades destacaron cuatro logros para el fortalecimiento del sistema de salud en el país: la inauguración de la nueva Unidad de Medicina Familiar “Nochixtlán”, en Oaxaca; los avances en la construcción del nuevo Hospital Regional de Oaxaca; la mejora en el abasto de medicamentos a través de CENADI (BIRMEX-ISSSTE); y el aumento de la atención médica en comunidades de habla náhuatl, con personal capacitado para brindar servicios en lengua indígena.

El sector salud subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional enfocada en ampliar la cobertura, reducir desigualdades y garantizar que la atención médica llegue a las poblaciones que más lo necesitan.