Lotería Nacional celebra 80 años de la SACM con billete conmemorativo

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1726 en honor al 80° aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), reconociendo su labor en la protección de obras intelectuales, la promoción de la música nacional y la defensa del derecho de autor como pilar de la cultura y la legalidad.

Durante la ceremonia de develación, encabezada por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Martín Urieta Solano, presidente del Consejo Directivo de la SACM; y Roberto Cantoral Zucchi, director general de la SACM, se destacó el papel de las y los compositores como constructores de memoria, identidad y esperanza.

“Este billete es un homenaje a quienes dan identidad sonora a México: un símbolo que celebra que nuestra música, la suya, la nuestra, es patrimonio, memoria y futuro”, expresó Olivia Salomón.

La titular de Lotería Nacional subrayó que esta emisión se une con profundo respeto a la conmemoración de la SACM, reconociendo su constante lucha por la dignificación del trabajo creativo y su representación de México en escenarios internacionales. En este marco, destacó el impulso del Gobierno de México a políticas culturales que promueven la creatividad como camino de bienestar, con programas como “México Canta”, que abren espacios para nuevas generaciones de compositoras y compositores.

Un romance con la música

El maestro Martín Urieta Solano celebró la reanudación de la serie de billetes que rinde homenaje a autores de gran trayectoria, agradeciendo a las autoridades por mantener vivo el vínculo entre la Lotería Nacional y la SACM.

“Estamos fascinados de que se conmemore con un billete nuestro aniversario de 80 años. No nos queda más que aplaudir esta iniciativa que honra a quienes han dado tanto a la música mexicana”, afirmó.

Por su parte, Roberto Cantoral Zucchi destacó que el derecho de autor es el sustento de las y los autores, y que su defensa representa una causa digna y necesaria para proteger el trabajo creativo.

“El Derecho de Autor es el salario de los autores. Es sagrado defender ese patrimonio tan merecido”, señaló.

Sorteo Zodiaco No. 1726: música, premios y tradición

El Sorteo Zodiaco No. 1726 se realizará el domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos. La emisión incluye 2 millones 400 mil cachitos, disponibles en puntos de venta físicos y en línea a través de miloteria.mx. El costo por fracción es de $20.00 pesos, y por serie completa $400.00 pesos.

La transmisión será en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, en una emisión que celebra la música como puente de paz, fuerza de unión y expresión del alma mexicana.

Con esta iniciativa, la Lotería Nacional reafirma su vocación de institución del pueblo y para el pueblo, y se suma al reconocimiento de quienes, a través de sus composiciones, han dado voz, ritmo y emoción a generaciones enteras.