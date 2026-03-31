Huelga Monte de Piedad: ¿Qué novedades hay del paro y la apertura de sucursales? (Cuartoscuro - Imagen generada con IA )

La huelga de trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad se sostiene hasta este martes 31 de marzo, pese a la implementación paulatina de una nueva estrategia del patronato para recuperar actividades: los “Montesitos de Piedad”, una estrategia con formato compacto que, de acuerdo con Aldo Achar Camacho, director general del Nacional Monte de Piedad, permitirá a estas unidades de menor tamaño y con formato similar al de los competidores, competir mejor en el mercado.

Sin embargo, en la tradicional casa de empeño, el Nacional Monte de Piedad, trabajadores denuncian despidos masivos a dirigentes sindicales y a trabajadores.

Según señala un comunicado emitido por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, “en lo que se refiere a los valuadores, categoría muy importante en el proceso laboral, de la noche a la mañana fueron despedidos 450, mismos que fueron sustituidos con personal con la mitad de su salario, traído de otras casas de préstamo prendario”, señala el comunicado firmado además por la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión de Trabajadores.

¿Qué novedades hay del paro en Nacional Monte de Piedad?

El secretario de la Sección 24 del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad, Álvaro Trinidad Castillo, señaló que la decisión de levantar un paro activo en las 300 sucursales del instituto de empeño se debió a la violación de la adminitración de la institución predaria, en los acuerdos alcanzados entre los demandantes y la parte patronal en febrero de 2024.

De acuerdo al líder sindical, el proceso actualmente se encuentra “estancado”, pese al reciente intento de negociaciones, denunciando que hasta ahora el conflicto laboral “no ha avanzado nada, seguimos igual”, señaló.

Por otra parte, en el comunicado emitido por varios grupos sindicales y firmado por el grupo “Unión y Disciplina” y el Lic. Arturo Zayún González, se expresa que “nuestro sindicato está conforme con una solución inmediata de la huelga, limitándonos simplemente a que se cumpla el Contrato Colectivo de Trabajo que tenemos celebrado”.

Sin embargo, respecto a la respuesta de la contraparte, demandan que “absurdamente la institución, en lugar de centrarse en dicho cumplimiento, ha planteado un pliego petitorio para imponer por la vía unilateral un modelo laboral”, según aparece en el documento que dio a conocer.

Respecto al diálogo con el patronato, trabajadores señalan que “pese a haber solicitado un diálogo directo con los integrantes del patronato, ninguno de los representantes de esta parte ha aceptado dichos encuentros”, señalando directamente a Aldo Achar, director del personal, como el responsable de implementar “una política de destrucción al sindicato”, señalaron en dicho comunicado.

Montesitos de Piedad, ¿una nueva alternativa para abrir sucursales en medio de la crisis?

Por su parte, Aldo Achar Camacho, director general del instituto prendario, anunció la nueva implementación de un modelo distribuido en unidades de menor tamaño, con características similares a las de otras casas de empeño más pequeñas en el país.

Además de la creación de los Montesitos, el titular del Nacional Monte de Piedad anunció la creación de tres nuevas plazas en el área para responder a las necesidades del nuevo proyecto que crece en medio de la huelga de trabajadores que alcanza casi los seis meses de duración.

De acuerdo con Publimetro, la institución ha propuesto un bono por levantamiento de huelga equivalente al 52% del salario, así como un incremento del 5.3% directo al salario de trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, la respuesta de los trabajadores hasta el momento ha sido mantener el paro activo, señalando que “los gigantescos gastos de los directivos han ocasionado que no haya margen para que el Monte de Piedad cumpla su función social de distribuir sus remanentes para reducir la pobreza, como es el mandato legal”, argumentando que de 12 mil millones que genera el instituto al año, actualmente de remanentes (ganancias) únicamente se distribuye el 2.3%, según señala el comunicado emitido por la SNET, NMP, E.P.P. y S.F., que forman parte de los sindicatos del registro 2812.