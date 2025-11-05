“Que triste que tuvieron que arrebatar la vida de Carlos Manzo para que voltearan a ver a Uruapan”

Grecia Quiroz, viuda del asesinado presidente municipal, Carlos Manzo, tomó posesión como alcaldesa sustituta de Uruapan (Especial)

Grecia Quiroz — “Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con el corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó”, subrayó Grecia Quiroz, viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al tomar posesión este miércoles ante el Congreso de Michoacán en sesión extraordinaria.

Grecia Quiroz no titubeo al asegurar que el legado de su esposo, de lucha y de justicia, “está más fuerte que nunca” y destacó que “vengo con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado Michoacán, por nuestro México. Hoy el legado Carlos Manso está más fuerte que nunca”, resaltó.

“Que triste que tuvieron que matar a Carlos Manzo para que voltearan a ver a Uruapan, para que ahora sí quisieran enviar seguridad, para que ahora sí quieran blindarlos. Él pidió auxilio una y otra vez”, subrayó la nueva presidenta sustituta de Uruapan.

La nueva alcaldesa de Uruapan aseguró que a pesar del asesinato de su esposo, “este movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme con la firme convicción que él me enseñó (...) su legado va a seguir, así hayan callado su voz (...) Carlos Manzo no quedará en el olvido”.

La designación de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta se decidió por votación unánime en el Cabildo municipal. La propuesta formal se hizo ante el Congreso del estado y se aprobó la propuesta enviada por el diputado del Movimiento Independiente del Sombrero, Carlos Bautista, lo que recibió el aval con 38 votos a favor de los 40 diputados que integran la LXXVI legislatura.

Este miércoles en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su apoyo para Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan. “Acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló la Jefa del Ejecutivo federal.

Sobre su reunión que sostuvo el martes con la ahora presidenta municipal sustituta de Uruapan, la mandataria se limitó a señalar que en esta reunión también estuvo presente el hermano del alcalde asesinado y sus colaboradores cercanos, a quienes expresó su solidaridad y escuchó sus exigencias de justicia.

El asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre provocó una fuerte indignación en Michoacán, lo que ha derivado en protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

De acuerdo con las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas más fueron detenidas por su presunta participación en este homicidio.

