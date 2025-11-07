Acosador de Sheinbaum acumula cargos: joven también presentó denuncia en su contra Se vinculó a proceso a Uriel “N”, acosador de Claudia Sheinbaum, por presuntamente agredir a otra mujer. (SSC CDMX)

De acuerdo a diferentes reportes, Uriel “N”, sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vinculado a proceso por agredir a otra mujer.

Después de ser identificado y arrestado Uriel “N” tras haber acosado sexualmente a Claudia Sheinbaum el pasado martes 4 de noviembre cerca de Palacio Nacional, otra mujer presentó una denuncia contra él.

De acuerdo con la mujer de 25 años de edad, habría sido tocada sin su consentimiento el mismo día en que se registró el evento desafortunado a la presidenta.

A partir de las declaraciones de la joven que lo denunció, un juez de control ordenó la detención preventiva del sujeto en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte como medida cautelar.

La audiencia contra Uriel “N” se llevó a cabo este viernes 7 de noviembre; en ella el juez estableció un mes como fecha límite para concluir la investigación complementaria en contra del acusado.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce cuándo se llevará la audiencia en relación con el caso de acoso sexual infringido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Denuncia la presidenta Claudia Sheinbaum acoso sexual

El miércoles 5 de noviembre, en su conferencia matutina, un día después de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que presentaría una denuncia contra el hombre que la acosó.

“Es algo que no debió ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar este espacio.”

A su vez, mencionó que la razón por la que decidió levantar una denuncia fue porque no deseaba que el caso se quedara impune, pues es algo que ha vivido ella y las mujeres en el país.

“Decidí levantar denuncia. Porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. (..) Y mi reflexión es, si no presento yo el delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país.”

Por otra parte, mencionó que el sujeto que la agredió se encontraba en esos momentos alcoholizado y desconoce si también estaba bajo los efectos de otras sustancias; además, declaró que ese mismo día el agresor habría acosado a otras mujeres.

Ante esto, declaró que buscaría que el delito por acoso sexual sea delito penal en todos los estados del país, así como también iniciaría una campaña social en contra del acoso.

“Primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable.”