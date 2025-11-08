Volcadura de pipa causa incendio en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca

Un pipa se volcó y después comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48 en Ixtapaluca.
La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos dado al incidente.
Unidades de emergencia trabajan en la zona del accidente, de acuerdo a la información de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) expuso que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.
Asimismo, la dependencia expresó que en dirección a la CDMX, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.
No se reportan heridos.