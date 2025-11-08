Volcadura de pipa causa incendio en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca

Volcadura de pipa en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca (@SicomNoticias_/x)

Un pipa se volcó y después comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48 en Ixtapaluca.

La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos dado al incidente.

Unidades de emergencia trabajan en la zona del accidente, de acuerdo a la información de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) expuso que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.

Asimismo, la dependencia expresó que en dirección a la CDMX, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.

No se reportan heridos.