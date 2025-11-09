Acusa Morena campaña “para crear percepción de un país en llamas y ruinas”

Un hombre acomoda una bandera de Morena (Cuartoscuro)

El Consejo Consultivo de Morena acusó una campaña en contra de la Cuarta Transformación para promover una “la falsa percepción de un país en llamas y en ruinas” donde utilizan desastres como los ocurridos por las fuertes lluvias de hace unas semanas hasta el artero asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo para golpear políticamente al régimen.

“Pretenden tripular los descontentos justificados, las causas legítimas, los movimientos auténticos y las banderas del pueblo para forjar instrumentos de golpeteo político y propagandístico contra el proceso de transformación en curso”, acusó

En ese contexto, el órgano morenista repudió lo que llamó afanes desestabilizadores “y los desfiguros entreguistas de la reacción conservadora” al tiempo que rechazaron los intentos de capitalizar políticamente las expresiones remanentes de violencia e inseguridad que se registran en el país.

En un posicionamiento atribuyeron a los sectores conservadores ese tipo de campañas que buscan intoxicar a la opinión pública para crear confusión en la ciudadanía.

“Procuran la desestabilización y allí donde pueden, a la guerra sucia legislativa y judicial -el llamado para obstaculizar, o incluso deponer, a gobiernos democráticos, populares y soberanos”, alertaron

El Consejo Consultivo morenista criticó que la derecha quiere ver un retroceso en la estrategia que tiene en marcha el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia se seguridad y combate a los carteles criminales en México pero refrendó su respaldo a esa estrategia de la mandataria.

Reconoció que aún falta camino para lograr la plena reconstrucción de la seguridad pública pero fustigó que “la reacción local y sus aliados foráneos” han buscado negar y denigrar los éxitos incuestionables de la nueva política en materia de seguridad.

“Con coordinación entre los tres niveles de gobierno y atención directa a las comunidades, se busca transformar el miedo en confianza y el abandono en justicia”, estableció