La transformación debe tener rostro humano, señala gobernadora de Baja California en su Informe

En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, reafirmó que en su administración la prioridad es educación, bienestar y justicia social, que esos elementos son el corazón de la transformación que vive el estado, “con resultados palpables para más de 2 millones de personas”.

Durante su mensaje con motivo de su Informe, la mandataria anunció la creación de la Beca Corazón de Cimarrón, un programa estatal que cubrirá el 100 por ciento de las inscripciones y reinscripciones en la Universidad Autónoma de Baja California para 21 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“Cuando uno de ellos cruza las puertas de la UABC, toda una familia entra con él, por eso decidí proponer al Congreso del Estado la creación de esta beca, para que ningún joven vea truncado su sueño de estudiar por falta de recursos”, expresó.

La beca priorizará a estudiantes de zonas rurales y periféricas como San Quintín, Valle de las Palmas, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Nuevo León, San Felipe, Rosarito y Tecate, además de los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

La gobernadora destacó también la inversión de 61 millones de pesos para ampliar los espacios en la Facultad de Medicina y Psicología de Tijuana.

La gobernadora Avila dijo que en estos cuatro años se ha cumplido el 90 por ciento de los compromisos que asumió con el Plan Estatal de Desarrollo, “erradicar la pobreza extrema fue un compromiso, y hoy es una realidad”, puntualizó.

Destacó que más de 600 mil niñas, niños y adolescentes participan en programas que mejoran su alimentación y promueven el deporte y la cultura.

La mandataria detalló que se han invertido 13 mil millones de pesos en programas de bienestar, como la llamada Tarjeta Violeta, que ya beneficia a más de 100 mil madres jefas de familia, así como Pancita Llena, Corazón Contento, que ha servido más de 136 millones de desayunos nutritivos.

Infraestructura y seguridad para el bienestar

En materia de infraestructura, se han destinado 23 mil millones de pesos en obras públicas, con más de 400 mil metros cuadrados de pavimentación, 46 carreteras y caminos rurales, siete hospitales, dos acroparques y mil 500 obras de agua potable y drenaje.

En seguridad, destacó la inversión de 236 millones de pesos en tecnología, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la homologación de sueldos para la Fuerza Estatal y la puesta en marcha del Fideicomiso de Seguridad Social para Policías, con un fondo de 900 millones de pesos.

Además, más de 150 mil hogares han sido apoyados con mejoras de vivienda y acceso a servicios básicos como agua y electricidad, beneficiando directamente el entorno familiar.