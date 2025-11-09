Miserable utilizar crimen de Colosio como distractor:PRI sobre detención de presunto segundo tirador

Alejandro “Alito” Moreno repudió lo que insistió en llamar el distractor de la narcodictadura terrorista y comunista (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI calificó la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y acusado de ser el segundo tirador contra el entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta como otro distractor del gobierno morenista para eclipsar las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y consideró como “miserable” que utilicen la memoria de un priista para cubrir su ineptitud.

“Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, acusó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

El líder tricolor repudió lo que insistió en llamar el distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! y lamentó que Morena reviva el caso Colosio “como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país”.

“¡Pero el pueblo ya lo tiene claro! Son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal. No dan una. No tienen madre, no tienen vergüenza y no tienen idea de cómo gobernar”, acusó

Moreno recordó que en su momento, el PRI si ofreció resultados porque tienen experiencia, oficio y capacidad.

“Sabemos gobernar, no hacer circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos”, fustigó

El líder tricolor recalcó que no lograran callar al priismo que insistirá en evidenciar la incapacidad de este narco gobierno.

“¡Que les quede claro! No nos vamos a quedar callados. Vamos a poner orden y a regresarle el rumbo a México. ¡, aseveró

Este fin de semana se difundió la detención de Sánchez Ortega durante un operativo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sánchez Ortega fue detenido a unos metros del lugar donde cayó herido Colosio Murrieta durante el atentado que sufrió el político sonorense el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

De acuerdo a las autoridades, se le encontró sangre en su chamarra y plomo en sus manos, además de que dio positivo a una prueba de rodizonato, lo que le convirtió en sospechoso de ser el segundo tirador implicado en el crimen.

No obstante fue liberado por falta de pruebas luego de que el director de Análisis del extinto CISEN, Edmundo Salas Garza, justificó su asistencia al evento del candidato tricolor bajo la explicación de era una asignación realizada por la agencia.