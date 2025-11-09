SNTE llama a blindar Autonomía Sindical rumbo a Renovación de Dirigencias

Estas decisiones deben ser de los trabajadores; nunca más el poder político debe interferir ni sustituir la voluntad sindical, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas El Maestro dirigente, Alfonso Cepeda Salas, externó su confianza en que los diputados decidirán en favor de los trabajadores del Estado. (SNT)

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dijo confiar que la Cámara de Diputados apruebe en breve las modificaciones legales que salvaguardan la autonomía sindical y sancionan toda injerencia de servidores públicos en la vida interna sindical.

Añadió que esta reforma, aprobada unánimemente en el Senado de la República, es un “avance histórico para consolidar la libertad, democracia y transparencia en los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, y garantiza la confianza en los próximos procesos para renovar dirigencias del gremio magisterial”.

Desde Sonora, donde se reunió con más de mil integrantes de la estructura sindical de las Secciones 28 y 54 del SNTE, explicó que la modificación legal implica sanciones claras para evitar toda forma de intromisión en los procesos de elección, de reelección o destitución de dirigencias sindicales.

“Estas decisiones deben ser de los trabajadores; se trata que nunca más el poder político interfiera en las decisiones, ni sustituya la voluntad de los trabajadores, que nadie use su cargo e influencia o recursos públicos para intervenir en procesos sindicales”, afirmó.

El Maestro dirigente indicó que con las nuevas disposiciones es tipificada como falta administrativa grave cualquier acción de servidores públicos que busque influir, presionar o condicionar el voto sindical, así como utilizar recursos o programas públicos con fines de proselitismo.

“La reforma fortalece la democracia sindical a través del voto libre y secreto, la representación auténtica y una mayor legitimidad de las dirigencias, esto se traduce en sindicatos más fuertes, transparentes y cercanos a su base trabajadora”, dijo.

En el encuentro, participaron los secretarios generales de las secciones 28 y 54, Héctor Ernesto Félix Tabardillo y Jesús Javier Ceballos Corral, respectivamente, quienes refrendaron el compromiso magisterial sonorense para fortalecer los proyectos del SNTE y Cepeda Salas en defensa de los trabajadores.

Presentes también los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en las secciones 28 y 54, profesores Jesús Salomé Rodríguez Manjarrez y Marcial Rogelio Rodríguez Rangel, respectivamente.

SNTE llama a blindar Autonomía Sindical rumbo a Renovación de Dirigencias