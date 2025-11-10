¡A seguir con las chamarras! se mantiene el frente frío en los próximos días

Se mantendrán las temperaturas frías en gran parte del país incluido el Valle y la ciudad de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

El frío se mantendrá durante los próximos días pues la masa de aire ártico asociada al frente frío 13 seguirá cubriendo al país y provocando ambiente gélido y heladas, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El termómetro bajará en gran parte del país con zonas en donde el termómetro marque hasta -10 grados durante las próximas horas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico para el 11 de noviembre las entidades en las que la temperatura bajará hasta los -15 grados, así como las que serán afectadas por lluvias y vientos fuertes.

Asimismo, se prevén condiciones para la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

También se pronostican fuertes rachas de viento, bancos de niebla y ambiente frío a muy frío, siendo gélido con heladas en zonas montañosas de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país.

Ambiente gélido

Para el martes, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con ambiente muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Se pronostica cielo nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío en el Valle de México, y muy frío con heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde se pronostica ambiente templado y sin lluvia en Ciudad de México y en Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 13 a 15 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.