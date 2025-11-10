Calendario SEP: ¿Cuántos días no habrá clases por megapuente de noviembre?

¿Cuándo cae el megapuente de noviembre? Te contamos cuántos días habrá sin clases.

Prepara la colcha del tigre, un chocolate caliente y el maratón de tu caricatura favorita, para disfrutar de este megapuente anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aquí te compartimos cuando serán las fechas de suspensión de clases, según se establece en el calendario 2025 y quienes podrán disfrutar del último megapuente del año.





¿Quién podrá disfrutar del próximo megapuente?

Este megapuente será para todos los alumnos de educación básica del país que formen parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), administrado por la SEP.

Por lo tanto, todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en instituciones públicas incorporadas a la SEP no tendrán clases. ¡Genial ¿no?, con este frio se ocurren mil cosas para hacer estos días sin clases; la primera: dormir.

¿Por qué se llevará a cabo el megapuente en México?

Los puentes escolares son implementados por la Secretaría de Educación Pública en ciertos días festivos. Se realizan con la intención de brindar descanso a los alumnos y generar espacio para tareas administrativas de los docentes, sin afectar el desarrollo del curso.

Este megapuente, se realiza en conmemoración de la Revolución Mexicana, que tuvo lugar el 20 de noviembre. Si, el conflicto armado ocurrido entre 1910 y 1920, que marcó el fin del régimen dictatorial de Porfirio Díaz y dio paso a importantes cambios sociales y políticos en el país.





¿Cuándo cae y cuantos días sin clases tendrá el megapuente de noviembre?

De acuerdo con el calendario escolar 2025, la suspensión de actividades académicas iniciará el viernes 14 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 17 de noviembre. Por lo tanto, el último megapuente del año tendrá una duración de cuatro días.

¿Ya sabes qué hacer? Aquí te dejamos algunas ideas para disfrutar del fin de semana largo: salir de paseo, visitar un museo o simplemente quedarte en pijama todo el fin de semana en casa, ¿hay mejor plan que ese?