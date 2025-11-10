¿Cómo estará el frío esta semana? Frente frío 13 convertirá en nevera a la CDMX y Edomex

MÉXICO, D.F., 28DICIEMBRE2013.- Continua el clima con bajas temperaturas debido al frente frío 21 por lo que mucha gente sale abrigada a las calles para evitar enfermarse. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM (DIEGO SIMON SANCHEZ)

¡Es momento de sacar las chamarras! Ya que la temporada de frío está llegando más fuerte que las últimas semanas, esto debido a la primera gran incursión de aire ártico de la temporada 2025-2026.

Según los pronósticos meteorológicos, el combinado del Frente Frío 13 junto con una masa de aire de origen ártico provocará un desplome del termómetro, vientos intensos, lluvias copiosas y heladas en amplias zonas del norte, centro y sureste de México.

⚠️🥶🧥 ¡Toma tus precauciones!

Mañana, la masa de aire ártica seguirá cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, por lo que se prevé ambiente #Frío a muy frío en zonas del norte, oriente, centro y sureste del país ⬇️ pic.twitter.com/wct6WX6A9S — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

¿Hará frío esta semana?

Todo apunta a que sí hará, pues desde este domingo ya se empezó a sentir: el aire ártico se introdujo por el noreste del país y para el lunes se espera que cubra desde el Altiplano hasta el Golfo de México y la Península de Yucatán.

En el Altiplano central (entre Querétaro, Hidalgo, CdMx, Puebla, Tlaxcala y Morelos) las mínimas podrían situarse entre 1 °C y 10 °C, y en zonas serranas incluso en valores negativos: -5 °C a 0 °C.

En regiones del norte como Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León se prevén máximas de 15-25 °C, pero gracias al viento la sensación térmica será mucho menor.

Se prevén lluvias intensas y temperaturas bajas en varios estados del país debido al frente frió TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 09JULIO2025.- Una mujer bien camina bien abrigada ante las bajas temperaturas y lluvias intermitentes que se han registrado en el Valle de Toluca. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Lluvias intensas y “norte” fuerte

No obstante, en algunas partes del país, este frente frío vendrá acompañado de lluvias importantes, en particular en Veracruz, Tabasco, norte de Oaxaca, Chiapas y sur del sureste. Se estiman acumulados de 70-150 mm, incluso hasta 180 mm en zonas específicas.

Por otro lado, el llamado evento de “Norte” (vientos fuertes del norte y noreste) será destacado: rachas de 70-100 km/h, en zonas del Istmo y Golfo de Tehuantepec, podrían alcanzarse hasta 120 km/h. Oleaje de hasta 3 metros en altamar también aparece en los avisos.

De acuerdo con los reportes oficiales, el frío más intenso podría sentirse entre domingo y martes, cuando el aire ártico y el frente frío se encuentran en plena acción. A partir del miércoles se espera que las condiciones se estabilicen poco a poco, el viento se apacigüe y las lluvias disminuyan.

Las recomendaciones de las autoridades es abrigarse bien, cuidar a grupos vulnerables (niños, ancianos), evitar actividades prolongadas en exteriores y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades como .