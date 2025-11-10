El IMSS reporta un crecimiento del 2.5% en la creación de empleos en 2025

Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto Mexicano del Seguro Social)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un informe sobre los puestos de trabajo afiliados durante este año, donde destaca el crecimiento del 2.5 por ciento en la creación de empleos.

Especifícamente, hasta el 31 de octubre de 2025, se tienen registrados ante el IMSS 24 millones 029 mil 752 afiliaciones asociadas a un patrón, incluyendo a personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Respecto al registro del salario promedio, al cierre de 2025 el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $622.0,el más alto para un mes de octubre desde que se tenga registro. Esto, representa un un cambio nominal de $41.5, el cuarto mayor aumento de entre todos los octubres desde que se tenga registro, en términos relativos la variación anual es de 7.1%.

El IMSS brindó un informe sobre el cuarto mes de la prueba piloto obligatoria de plataformas digitales, en el que se registraron 1 millón 114 mil 147 personas beneficiadas, de las cuales 150 mil 123 superaron el umbral del ingreso neto mensual inscritos a quince plataformas digitales registradas, convirtiéndose en puestos de trabajo, teniendo acceso a todos los seguros del IMSS. El salario promedio diario asociado es de $387.8.

En el mes de octubre se registraron 60 mil 241 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, de los cuales, el salario promedio diario asociado fue de $478.7.