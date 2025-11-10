México presenta el Mundial Social: así serán los torneos y actividades para los fan durante la Copa del Mundo 2026

Mundial Social 2026 Previo y durante la Copa del Mundo se realizarán múltiples actividades abiertas al público para fomentar este deporte en las ciudades sedes del torneo. (Daniel Augusto)

Faltan 213 días para que la Copa del Mundo de futbol de la FIFA comience en la cancha del Estadio Azteca. La emoción y la expectativa sigue aumentando en la afición en todo el mundo y hoy tenemos más detalles sobre los beneficios que tendrá este torneo en nuestro país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente los FIFA Fest para fanáticos en las ciudades cede (CDMX, Guadalajara y Monterrey) así como la creación del “Mundial Social” para acercar el deporte a personas en situación económica vulnerable.

¿Qué va a ser el Mundial Social 2026 en México?

En conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum se dijo feliz e ilusionada, no sólo por la realización de la tercera Copa del Mundo en la historia de nuestro país, sino por la forma en la que este evento ayudará a llevar y fomentar el deporte en México a través de “El Mundial Social”

“Es una serie de actividades que vamos a desarrollar al rededor del Mundial .Se van a construir cancha deportivas para niñas y niños. Habrá mundialitos de niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Vamos a llevar a cabo distintas acciones.”

De esta manera, personas de todos los grupos podrán participar en la máxima fiesta futbolística durante 2026 previo al inicio del torneo el próximo 11 de junio con el partido debut de la Selección Mexicana en la cancha del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte.

Regresan los FIFA Fest

Como cada edición de la Copa del Mundo, las ciudades sedes tendrán diferentes actividades, activaciones y lugares específicos para que las y los fans puedan reunirse a disfrutar de los partidos y comprar mercancía oficial. Estos puntos contarán con música, comida, y pantallas para poder disfrutar de los partidos y se estarán realizando durante los días que dure la competencia en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey de manera abierta al público.

Fan Fest Mundial Los Fan Fest con pantallas serán parte nuevamente de la fiesta de la Copa del Mundo en diferentes partes del país. (Graciela López Herrera)

Finalmente, la mandataria nacional señaló que estará reuniéndose próximamente con los gobernadores de estos estados y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en los próximos días para planificar estas actividades.