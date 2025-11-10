México se prepara para brillar: Sheinbaum presenta la Copa Mundial FIFA 2026

La presidenta de México Claudia Sheinbaum presenta los avances rumbo al Mundial de Fútbol 2026 (José Méndez/EFE)

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Complejo Cultural Los Pinos, destacando que este evento será una fiesta mundialista llena de alegría, donde se demostrará la amistad y unión entre México, Canadá y Estados Unidos. “Es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México: no solamente un país de una enorme grandeza cultural”, expresó la mandataria, quien subrayó que el pueblo mexicano está orgulloso de sus raíces.

Derrama económica

Sheinbaum señaló que se estima la llegada de 5.5 millones de visitantes, lo que generará una importante derrama económica, que se espera se traduzca en mayor bienestar para todas y todos.

Durante el evento también presentó el proyecto “Mundial Social”, una iniciativa que contempla una serie de actividades en torno al Mundial 2026, como “mundialitos” para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión y el espíritu deportivo.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum presenta los avances rumbo al Mundial de Fútbol 2026 (José Méndez/EFE)

Un mensaje de esperanza

La presidenta aprovechó para enviar un mensaje a los jugadores que representarán a México en la justa mundialista: “Que cuando salten a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, y cada vez que toquen la cancha que piensen en eso: en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos.”

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, resaltó que este es un gran momento para mostrarle al mundo la gastronomía, las artesanías y la biodiversidad de México.

Haciendo historia

A su vez, la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México, Gabriela Cuevas Barron, destacó que el país es la primera y única nación en el mundo en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA, y que el objetivo compartido por las tres sedes es “Organizar el mejor Mundial en la historia.”

Finalmente, el director ejecutivo de la FIFA México, Jürgen Mainka Ruiz, puntualizó que la Copa Mundial FIFA 2026 será la más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones nacionales, 28 países ya clasificados y 104 partidos en 39 días.

Con esta presentación, México reafirma su papel como anfitrión global y referente deportivo, combinando tradición, cultura y pasión por el fútbol.

El Mundial 2026 no solo promete ser el más grande de la historia, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la unidad, hospitalidad y orgullo del pueblo mexicano.